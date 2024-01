Un jurado popular determinará a partir de este lunes si Manuel Ramón C. G. es el autor de un delito de homicidio y otro de profanación de cadáver por el crimen machista de María de los Ángeles I. E., más conocida como Mariam. La Fiscalía pide una pena de 15 años de cárcel para el acusado, ya que sostiene que mató a su pareja y la quemó en una finca de Gáldar el 25 de diciembre del 2020. El lunes se constituirá el jurado y declarará el encausado en la primera sesión del juicio, que está previsto que se extienda hasta el viernes.

El presunto autor de los hechos conoció a la mujer en el mes de octubre, según describe el escrito de acusación de la Fiscalía, y pronto se empezó a interesar por ella, escribiéndole notas de amor y mostrándole que quería formalizar la relación. Por este motivo, a principios de diciembre la víctima decidió mudarse con él al lugar donde residía, que era una especie de chabola situada en un descampado próximo al Paseo de Los Guanarteme.

"En horario indeterminado de la tarde noche del 25 de diciembre, después de producirse una discusión en el interior del espacio en que ambos pernoctaban, el acusado, movido por la intención de acabar con la vida de la mujer, o al menos representándose dicho resultado, le causó la muerte en forma que no consta, pero en ningún caso accidental", recoge el escrito acusatorio.

Tiró el cuerpo en una zanja

La Fiscalía sostiene que a continuación, para evitar ser descubierto y que se pudiera identificar el cadáver y la causa de la muerte, tiró en una zanja abierta a escasos metros de la infravivienda todas las pertenencias de María y, por último, el cadáver de esta. "Acto seguido, prendió fuego a todos estos elementos comenzando una combustión cuyo alcance por intensidad y horas de duración pulverizó gran parte de los materiales allí arrojados", detalla la acusación.

Por último, Manuel Ramón C. G. ideó un plan de huida, según el fiscal, para no ser descubierto. Viajó en un barco a la isla de Lanzarote a los dos días de supuestamente haber cometido los hechos. Cuando tuvo conocimiento de que se presentaría una denuncia por la desaparición de Mariam, el 30 de diciembre, se entregó en una comisaría de la Policía Nacional de Arrecife. Frente a los agentes, manifestó: "Quiero entregarme por ser el autor de la muerte de una mujer en Gáldar días atrás, he tenido una discusión con ella y la he golpeado".