El jurado popular ha declarado culpable del homicidio de Mariam a Manuel Ramón C. G., pues considera que ha quedado corroborado que la muerte de la mujer de origen vasco no fue “en ningún caso” accidental, como aseguró el acusado en su declaración. El veredicto, emitido este jueves en la Audiencia de Las Palmas, recoge que el encausado tiró el cuerpo y las pertenencias de su víctima en una zanja cercana a la chabola en la que ambos convivían y después les prendió fuego.

Los miembros del jurado han sido unánimes al determinar que ambos mantenían una relación sentimental y que se guardaban tal afecto que decidieron irse a vivir juntos al lugar de residencia de la fallecida. Han hecho referencia al contenido de la libreta del acusado, en la que había un corazón con las iniciales de ambos y que guardaba frases como “Mariam, si yo fuera gato y tú sardina, te comería hasta las espinas”.

Pese a ello, rechazan las razones de género en el crimen, ya que consideran que las acciones de Manuel Ramón no eran una “exteriorización de una situación de dominación y control sobre ella que puso de manifiesto como expresión de superioridad y desigualdad sobre la víctima por ser una mujer mayor que él y con una salud debilitada”. No hubo unanimidad en este punto, pues cinco de los miembros del jurado no lo consideraron probado, con el voto negativo de los otros cuatro.