Absuelto de los delitos de falsedad y estafa el dentista de Lanzarote

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto a un dentista de Lanzarote de los delitos de falsedad y estafa por los que venía siendo acusado. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

L. M. D., que fue defendido por el abogado José María Guerra Aguiar, estaba acusado de falsificar la autorización de una clienta para evitar una denuncia por un presunto fallo profesional. Se daba la circunstancia de que el profesional es el gerente de la única clínica odontológica concertada para realizar cirugías maxilofaciales de la isla de Lanzarote.

La sentencia recoge que «según las acusaciones, la acción típica consistió en la aportación a un proceso judicial de los documentos manipulados por el acusado, para exonerarse de una posible reclamación de la denunciante por haber extraído una pieza dental distinta de la propuesta por el Servicio Canario de Salud», y añade que «sin embargo, no probada debidamente la falsedad de los documentos, debe decaer la acusación de la estafa procesal también imputada, pues la aportación en el procedimiento contencioso administrativo de los documentos en cuestión, no puede considerarse en ningún caso medio engañoso susceptible que inducir a error al juzgador». El documento también expone que «en definitiva, el bagaje probatorio de cargo que se ha practicado en las presentes actuaciones nos lleva forzosamente a concluir que no existe prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia de que goza el acusado, y en consecuencia debe ser absuelto».

Hechos probados

La parte de hechos probados de la sentencia recoge que el mes de diciembre de 2017 la representación procesal de M. I. M., en nombre y representación de ésta y de su hija menor de edad, L. B. M., presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución presunta del Servicio Canario de Salud por la que se desestimaba un reclamación de responsabilidad patrimonial formulada el 16 de Enero de 2017 contra dicho organismo por un importe de 153.987,62 euros, por razón de los daños y perjuicios sufridos por la citada menor al haberle supuestamente extraído por error la pieza dentaria número 11, en lugar de la inicialmente indicada por los facultativos del Servicio Canario de Salud: el diente supernumerario o mesiodens número 51. Tal extracción la había realizado el 29 de Enero de 2016, por derivación del Servicio Canario de Salud, el acusado L. M. D., odontólogo que prestaba servicios para una entidad clínica de la que era administrador único.

Documento firmado

El recurso llegó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que compareció como demandada y contestó a la demanda la clínica por estar directamente interesada en el asunto.

El acusado investigado, con el objeto de evitar responder de la indemnización que se solicitaba contra el Servicio Canario de Salud, de la que debían responder igualmente él y su sociedad si se acreditaba su actuar negligente en este caso, entre el 6 y el 9 de abril de 2018, hizo presentar con el escrito de contestación a la demanda formulado por la representación procesal de la Clínica San Vicente un documento fechado el 29 de enero de 2016 denominado «consentimiento informado para cirugía oral», y que momentos antes de la operación de la menor había presentado a su madre, M. I. M., para que ésta lo firmara y consintiera la intervención quirúrgica a su hija.

El fallo recoge que «asimismo también se aportó un documento firmado por M. I. M., en el que se hacía constar que la pieza dental extraída había sido la número 11 conservándose el mesiodens» y expone que no ha quedado probado que en los mentados documentos el acusado hiciera alteración alguna en su contenido tras la firma de los mismos por la denunciante.