El magistrado del caso '18 Lovas' solo revisa una mínima parte de la causa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria solo ha aceptado revisar una mínima parte del caso '18 Lovas' después de que el pasado 9 de abril la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictase un auto de revocación de la conclusión del sumario y ordenase al juez instructor de la causa, Rafael Passaro Cabrera, que ampliase la investigación para sumar cuatro nuevas víctimas al procedimiento y hasta 35 delitos a cuatro de los acusados. En un auto hecho público ayer, el magistrado ha rechazado incluir en la investigación a cuatro nuevas víctimas, tal y como reclamaba la Fiscalía, al apreciar cambios de versiones en las declaraciones que prestaron ante la Policía y en sede judicial, pero sí ha aceptado investigar por dos presuntos delitos más al acusado Eugenio Hernández León, uno de prostitución de menores y otro de incitación a la prostitución. No suman delitos los procesados Agustín Alemán Barreto, alias Yino, presunto cabecilla de la trama, Emilio Cabrera Caballero ni Antonio Dascenzo. ‘18 Lovas’ es el nombre con el que se conocía a una agencia de modelos de Gran Canaria que captaba jóvenes, algunas de ellas menores de edad y residentes en centros de acogida de menores, y las inducía a la prostitución.

El juez instructor se ha hecho nuevamente cargo de la investigación después de que la Audiencia Provincial estimase las peticiones del Ministerio Público de ampliar víctimas y delitos al considerar un "olvido" que Passaro Cabrera no incorporase en su auto de procesamiento hechos relacionados con supuestos delitos de abusos sexuales y agresión sexual con violencia e intimidación con penetración, y delitos de prostitución de menores sobre cuatro víctimas de 15 y 16 años.

Ahora, en un nuevo auto, Passaro Cabrera descarta la inclusión de nuevas víctimas en la investigación porque "se produce un cambio de versión afirmando la comisión de hechos que antes se negaron" con "declaraciones en sentido opuesto" y "narraciones de hechos abiertamente distintos".

El instructor tan solo acepta sumar dos de los 35 delitos que la Fiscalía solicitó a la Audiencia Provincial

La Fiscalía había solicitado incluir en la investigación los testimonios de cuatro jóvenes que afirmaron que Eugenio Hernández León les pagó por tener sexo con ellas, en algunos casos con la intervención de Agustín Alemán Barreto, entre los años 2013 y 2016. Algunas manifestaron haber sido agredidas sexualmente.

Pero el juez no ha dado validez a esos testimonios porque no fue hasta la segunda declaración que prestaron cuando hicieron referencia a los presuntos delitos. En su primera declaración una de las víctimas reconoció que había mentido con su edad y que tenía 18 años; otra no supo concretar las fechas en las que supuestamente tuvieron lugar las agresiones y otra directamente no hizo alusión a ningún en encuentro sexual. En su auto, el magistrado destaca "la necesidad de exigir en los testimonios la persistencia en la incriminación en los hechos delictivos a fin de evitar la indefensión del investigado", en este caso Eugenio Hernández León y Agustín Alemán Barreto, acusados por las víctimas.

Passaro Cabrera rectifica errores de su auto inicial al omitir un delito sobre Eugenio Hernádez

Por otro lado, de los 35 nuevos delitos que la Fiscalía pidió investigar sobre los cuatro acusados en relación tanto a las nuevas víctimas -ahora no incorporadas- como las que ya figuraban en el procedimiento, el juez Rafael Passaro Cabrera solo ha aceptado atribuir dos supuestos delitos al procesado Eugenio Hernández León, uno de prostitución de menores porque en el anterior auto se omitió su supuesta participación en uno de los episodios; y otro de incitación a la prostitución, este corregido al haberse atribuido por error a Agustín Alemán Barrero durante la instrucción de la causa. Con los dos nuevos delitos, Eugenio Hernández León afronta un total de 17 presuntos delitos, de los cuales 15 son por prostitución de menores y dos por incitación a la prostitución de menores. Con esto, el magistrado rectifica la resolución del 20 de abril de 2022 en la que dio por concluido el sumario.

El resto de los acusados para los cuales la Fiscalía pedía atribuir nuevos delitos se quedan con las mismas imputaciones que introdujo Passaro Cabrera en el auto de cierre del procedimiento: Agustín Alemán Barreto afronta un total de 27 supuestos delitos, de los cuales 14 son de prostitución de menores, dos de agresión sexual, nueve de incitación a la prostitución de menores y dos de trato degradante. Por su parte, Emilio Cabrera Caballero se enfrenta a siete presuntos delitos de prostitución de menores; y Antonio Dascenzo a uno de prostitución de menores.