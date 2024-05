Un hostelero de Santa Lucía de Tirajana, a juicio por acoso y abuso sexual a dos camareras

El responsable de un establecimiento de hostelería de Santa Lucía de Tirajana se enfrenta este martes a un juicio por los presuntos delitos de abuso y acoso sexual. Este caso se basa en una serie de incidentes ocurridos en marzo y abril de 2022, en los cuales JRB habría actuado de manera inapropiada hacia dos empleadas en su lugar de trabajo.

Según la Fiscalía, el acusado, que responde a las iniciales J. R. B. contrató a H. V. Q. para trabajar como camarera en su establecimiento en Santa Lucía de Tirajana. En una fecha indeterminada del 15 de abril de 2022, J. R. B., con un claro propósito libidinoso, presuntamente manoseó los genitales y las nalgas de H. V. Q. sin su consentimiento. Este comportamiento inapropiado no fue un incidente aislado: durante los meses de marzo y abril de 2022, JRB habría aprovechado su posición profesional para solicitar a H. V. Q. que le enviara fotografías de sus senos, bajo la amenaza de perder su empleo si no cumplía con sus demandas. Además, se le acusa de haber realizado varias propuestas de carácter sexual que crearon un ambiente laboral incómodo y no deseado para H. V. Q.

De manera similar, en abril de 2022, J. R. B. también habría acosado a otra empleada, A. I. G. R., exigiéndole que le enviara fotos de sus senos para mantener su trabajo y realizándole proposiciones sexuales, generando un entorno laboral igualmente incómodo y no deseado.

Abuso y acoso sexual

La Fiscalía considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de abuso sexual y dos delitos de acoso sexual. Por el delito de abuso sexual solicita dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y seis años de prohibición de acercarse a H. V. Q. en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella, a una distancia inferior a 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio.

Además, la Fiscalía propone seis meses de prisión por cada delito de acoso sexual, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 6 meses por cada delito y cuatro años de prohibición de acercarse a H. V. Q. y A. I. G. R. en sus domicilios, lugares de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ellas, a una distancia inferior a 500 metros, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio.

Por último, el Ministerio Público también solicita la imposición de la medida de libertad vigilada durante cinco años y una pena de 15 años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad. En caso de ser condenado, el acusado deberá abonar una indemnización de 6.000 euros a H. V. Q. y 3.000 euros a A. I. G. R. por los daños morales sufridos. También se le impondrán las costas del proceso.