Ignacio Stampa: "Presentíamos que los dos fiscales del 'caso Tándem' íbamos a caer"

Destapar los secretos de la caja fuerte del comisario Villarejo truncó el breve paso de Ignacio Stampa por la Fiscalía Anticorrupción. Los ataques que se sucedieron en el conocido como caso Tándem terminaron apartando al fiscal de la investigación por unas acusaciones falsas. Stampa cuenta ahora su versión en el libro El Complot, que presenta este jueves a las 19.00 horas en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Miguel Serrano y usted fueron los fiscales que destaparon las cloacas del país cuando encontraron las grabaciones del comisario Villarejo. ¿Ya entonces tenía el presentimiento de que uno de los dos iba a caer durante la investigación?

No, teníamos el presentimiento de que los dos íbamos a caer. Lo que pasó luego es que con que cayera uno era suficiente para los fines que se perseguían.

¿Por qué cree que fue usted y no Serrano?

Por varios motivos. Si las noticias de prensa se focalizaron en mí, era más sencillo simplemente acabar con quien parecía el más débil, el más manchado. Me empezaron a atacar a mí y era más fácil para Dolores Delgado (exministra de Justicia y fiscal general del Estado hasta 2022) decir: este fuera. La Asociación de Fiscales rechazó a los dos, pero Delgado prefirió solamente mantener a uno porque no podía justificar que nos quitaran a ambos. Le daba igual quitar a uno que a otro, no tenía ningún motivo ni le habíamos hecho nada ninguno de los dos. Pero si las noticias se focalizaban en uno… Era lo que bastaba para separar a los fiscales.

Antes, como fiscal de Medio Ambiente en Lanzarote, reveló importantes corrupciones urbanísticas y enfadó a algunos altos cargos. ¿Influyó eso de algún modo en el caso Tándem?

Absolutamente. Yo creo que no es casualidad que viniera una periodista de Canarias a dirigir toda la campaña mediática en contra mía. Vino, no paró de difundir bulos en prensa escrita, en radio y en televisión, y en cuanto me echaron se fue. Vino a eso y, por lo que yo explico en el libro, tengo elementos para pensar que estuvo financiada desde las Islas Canarias.

"La Fiscalía no puede asumir instrucciones si da la sensación de que no se investigan asuntos"

Cuando le encargaron investigar la denuncia contra Villarejo era prácticamente un recién llegado a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. ¿Por qué cree que le tocó a usted?

En el libro explico también mis dudas de por qué me lo asignan a mí. Objetivamente, no había elementos para que me lo atribuyeran. Tengo diversas teorías, pero con todos los fiscales que había allí, y mucho más veteranos que yo, no encuentro ninguna explicación objetiva.

¿Qué pensó la primera vez que vio el contenido de la caja fuerte?

Que habíamos acertado, que estábamos haciendo un trabajo correcto. Estábamos buscando un determinado material y lo encontramos, lo que pasa es que había mucho más.

¿Cómo deciden organizar la investigación a partir del material que encontraron?

Fue Miguel Serrano el que tuvo la batuta procesal y dijo "a medida que vayamos encontrando proyectos, temas completos, vamos abriendo causas separadas" y fue lo que fuimos haciendo. Había cosas que estaban en varios sitios, algunos que tenían solamente audios, otros que tenían documentos, otros tenían capturas y los que consideramos más completos que otros se iban abriendo. Hubo mucho orden desde el principio y las fuimos separando debidamente.

Ignacio Stampa. / José Luis Roca

El 11 de julio de 2018 ordenaron la detención de Enrique García Castaño, pero el mismo día salieron a la luz los audios de Corinna Larsen. ¿Tiene sus sospechas de cómo llegó el contenido a la prensa a la vez que daban un paso tan importante para la investigación?

Eso también se explica en el libro, es un elemento fundamental. ¿Cómo llegó a la prensa? Eso lo sacaron enemigos del procedimiento, no hay ninguna duda, como en todas las ocasiones en las que ha salido publicado material. No es ninguna casualidad.

¿Qué enemigos tenía la investigación?

Todos los investigados y todas las personas que no querían que siguiera avanzando.

"Perdí la batalla por el despotismo y por la forma ilegal y espuria con la que investigaron"

¿Cuál fue el papel que desempeñó el exjuez Baltasar Garzón?

Como mínimo dirigía la defensa de tres investigados y uno muy importante como era García Castaño. Ese es el papel que jugó. Y luego, en el libro se vuelve a explicar, el papel que desempeñó a través de la emisión de comunicados de prensa en contra de los dos fiscales, señalándonos, en un momento en el que la Justicia iba a investigar todo.

Le acusaron de mantener una relación sentimental con la abogada de Podemos Marta Flor y de revelarle secretos sobre la pieza de Dina, lo que acabó por apartarle de la causa pese a que la investigación interna quedó archivada.

Y la externa también. Todo quedó archivado porque se descubrió que era un bulo, lo que pasa es que a través de Delgado lo estuvo manteniendo y lo estuvo aireando porque le interesaba personalmente, pero sabía desde el primer momento que todo era falso.

Ha acusado de cometer prácticas corruptas a Dolores Delgado, exministra de Justicia, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Para la Unión Europea, el comportamiento que han venido demostrando es corrupto y no tengo que contarlo de otra forma.

Irregularidades en la Fiscalía

También hizo referencia a una sucesión de nombramientos entre ambos.

No, no, no. Eso es lo de menos. Lo que es éticamente incorrecto es el comportamiento que tuvieron y han tenido conmigo. Yo me refiero a lo mío, luego el Tribunal Supremo también está diciendo lo que está diciendo entre ellos. Pero no, yo me refiero a todo lo que ocurre en mi investigación, en todas las notas de prensa que emiten y en todo su comportamiento hacia mí.

En un momento en el que se debate la posibilidad de que los fiscales asuman la instrucción de los procedimientos penales, como ocurre en otros países europeos, usted habla de un desprestigio y una pérdida de credibilidad en la Fiscalía española sin precedentes.

Eso no solo lo digo yo, yo creo que lo dice cualquier fiscal que se pronuncie sobre esto. No podemos asumir la instrucción de las causas penales como en Europa si da la sensación de que no se investigan determinados asuntos. Eso en Europa está prohibido, pero en España se está haciendo. Hay que desligarse del Ejecutivo y hay que tratar de darle autonomía al fiscal.

¿Qué repercusión tiene para el caso Tándem que le aparten de la investigación?

No lo sé porque yo me marché, pero es objetivo que tuvo que sufrir un parón. Si quitas a uno de los fiscales que llevan el asunto desde hace cuatro años, que se lo sabían, que tienen una forma común de pensar, los divides y los separas, tienes que volver a empezar de nuevo. Puedes poner a tres, puedes poner a 30 fiscales, puedes poner a los mejores y todo lo que ellos quieran, pero el procedimiento lo paras. Tienes que volver a ponerlo en marcha con dos personas que piensan de forma diferente.

"Delgado mantuvo el bulo de Marta Flor y lo aireó porque le interesaba personalmente"

Habla en su libro de una lucha de David contra Goliath en la que usted perdió la batalla. ¿Teme que le ocurra lo mismo a otro fiscal?

Yo perdí aquella batalla concreta por el despotismo y por la forma ilegal y espuria con la que investigaron, pero creo que las batallas ya se van a dar la vuelta. Son cinco sentencias las que tengo a mi favor, aparte de que el Tribunal Supremo está poniendo en su sitio, tanto ahora a Dolores Delgado como a García Ortiz. Que mi puesto dependiera de Dolores Delgado no era una batalla, no había pelea posible. Era una situación en la que no había posibilidad de competición. Lo que sí deseo con el libro es que no le pase a nadie más. Lo primero es contar la realidad de lo que pasó y que todo el mundo se pueda enterar, especialmente en Canarias, donde se manipuló mucho la información, precisamente porque vino una periodista de allí. Y, segundo, que no le pase a nadie más. No solamente a ningún compañero, sino a ningún ciudadano. A todos nos puede pasar que nos sometan a una investigación de esta forma y yo creo que no se puede permitir.

El Supremo le dio la razón en el denominado como caso Stampa y reconoció su derecho a acceder a los documentos de una inspección que le había ocultado el fiscal superior.

No sé si se conoce como caso Stampa a todo o tiene muchas partes. Todavía quedan dos pleitos por resolver, uno en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Nacional. De momento sí, ya he ganado cinco, dos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tres en el Tribunal Supremo, por oscurantismo, por opacidad, porque puede ser la instrucción más oscura de la administración. Ahora mismo el Tribunal Supremo ya ha dicho varias veces, y les han condenado en costas, que no me pueden ocultar documentos.

El Complot

El primer paso que dio para contar su punto de vista de lo ocurrido fue su participación en El País de los Demonios, el pódcast de Álvaro de Cózar. ¿Por qué decide ahora dar un paso más allá con la publicación de este libro?

No lo he decidido ahora, estaba decidido desde antes del pódcast. Lo que pasa es que las cosas tardan más tiempo en salir, pero en el pódcast ya se sabe que yo estoy escribiendo un libro, lo mismo que cuando se cierra el libro se sabe que se va a publicar un pódcast. Simplemente, las cosas tienen sus tiempos, pero la decisión de escribir el libro es muy anterior, desde que empiezo a investigarlo. Desde que descubro lo que me están haciendo, yo ya decido escribir el libro, lo que pasa es que hay cosas que son mucho más lentas.

¿Qué cuenta en este libro que no diga en el pódcast?

Muchísimas cosas, no tiene nada que ver. El pódcast se orienta a todo el procedimiento Tándem y el libro no. Yo no puedo contar en el libro lo que conozco por el cargo que no esté divulgado, ni puedo hacer consideraciones de valor ni emitir juicios. El libro es un documento, no opino absolutamente nada, es un cúmulo de datos en el que contextualizo el origen de todo lo que ocurre en Lanzarote y en la investigación del caso Villarejo para explicar bien el complot, la conspiración por la cual separan a los dos fiscales y a mí me dejan fuera. Incluso el libro está validado por la Fiscalía General. Con todo lo que se dice ahí, que no se haya podido rectificar nada y que el fiscal general del Estado tenga que asumir que todo lo que se dice ahí es correcto, habrá que sacar conclusiones.

