El presunto asesino de Juan Betancor afirma que "él se buscó su muerte"

Antonio P. G., el presunto asesino del abogado Juan Betancor, ha reconocido este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Las Palmas que roció gasolina a la víctima, pero más allá de eso mantiene que las graves quemaduras que sufrió y que le provocaron la muerte 48 horas después fueron fruto de un accidente originado por la chispa de un puro. El acusado se excusó en que estaba más alterado de lo normal en la mañana del 29 de mayo de 2022 porque había consumido cocaína, vino y cannabis -pese a que solo dio positivo en esta última sustancia- y empezó a discutir con el fallecido porque se había dejado encendidas las luces de la finca. "Él se buscó su muerte porque si no hubiera ido a mi casa por una maldita luz, nada habría pasado", afirmó en la vista oral.

Su declaración estuvo plagada de llamadas de atención. La magistrada que modera el juicio, Eugenia Cabello Díaz, tuvo que recordarle que "se está investigando el fallecimiento de una persona" y que podía acogerse a su derecho a no declarar, pero no debía responder con preguntas ni a la fiscal, Cristina Coterón, ni al abogado de la acusación particular e hijo del fallecido, Juan Jacob Betancor. Señaló en particular a este último y le dirigió expresiones como: "Juanito, sea humano, por favor", "usted es muy inteligente" o "tú comiste pescado mío, ¿no te acuerdas?".

El presunto autor del crimen nació en Cabo Verde y llegó a Gran Canaria con 20 años a bordo de un barco japonés en el que trabajaba como ayudante de cocina gracias a su dominio del idioma nipón. Tenía su vida hecha cuando la empresa quebró y los marineros que trabajaban en la embarcación se quedaron en el paro. Entonces conoció a Juan Betancor, que le puso el símil de la serie de ficción Falcon Crest y le invitó a trabajar en su finca por un salario de 50 euros diarios y a cambio de quedarse a vivir en una de las viviendas de la propiedad. Se ofreció a pagarle incluso un adelanto para abonar lo que debía del piso de alquiler en el que se estaba alojando.

La magistrada le llamó la atención por señalar al hijo del fallecido y abogado de la acusación particular

Sin embargo, el acusado refiere que las condiciones pactadas no se cumplieron y que se quedó trabajando en el lugar por un salario de 70 euros por semana y sin poder acogerse a la Seguridad Social. Aseguró que "no podía ni coger la guagua" porque se le caducó la documentación y se quedó sin vacunar cuando llegó la pandemia. "Pasó lo que pasó, pero yo tenía miles de posibilidades si quisiera matarlo porque fueron 16 años", declaró.

El encausado sostiene que "ni su esposa ni su hijo" sabían lo que pasaba entre ellos y mantuvieron una "muy mala relación" durante los últimos tres o cuatro años de vida del abogado. Fruto de estas animadversiones, según su versión, intentó quitarse la vida en la madrugada del día de los hechos bebiendo un bote con gasolina y otros acelerantes mezclados con cocaína. No consiguió su propósito y dice que vomitó todo el contenido en la rampa de acceso a su vivienda.

Origen del incendio

Sobre las diez de la mañana se cruzó con el fallecido, que iba a encender el motor de la piscina y tenía que pasar por ese mismo camino. Antonio P. G. afirmó que el abogado le riñó por dejarse las luces de la finca encendidas y se inició una discusión en la que el acusado le advirtió: "Voy a quitarme la vida y usted va conmigo porque es un abusador". El encausado dice que le echó gasolina del pecho hacia abajo y que el puro que tenía encendido el abogado en ese momento soltó una chispa y empezó a arder. "Apagué yo el fuego con la manguera, fui detrás de él", dijo el encausado, que añadió que tapó el aljibe en el que se metió para apagar las llamas porque no quería que el fuego se expandiera.

Tercera sesión del juicio contra el presunto asesino de Juan Betancor. / José Carlos Guerra

De la misma forma, negó haber tocado a la viuda del fallecido y afirmó que era mentira que le agarró de la ropa y le puso un cuchillo en el cuello para que le diera el móvil, como declaró ella, sin poder explicar cómo apareció el dispositivo roto en la finca. "Estoy arrepentido, pido perdón a su viuda, pero Betancor fue un satélite conmigo, me utilizó durante 16 años. Encima que estoy como estaba, tú me provocas y yo soy un ser humano", aseguró.

Solo dio positivo en cannabis, pero los peritos indican que "no modificaba sus capacidades"

Trató de argumentar que estaba bajo el efecto de sustancias estupefacientes, pero los profesionales que analizaron sus muestras de orina y cabello descartaron esa posibilidad porque solo dio positivo en cannabis, que en consumidores habituales puede permanecer en el organismo hasta 13 días. "El consumo de cannabis no modificaba sus capacidades", explicó una de las peritos que lo analizaron, porque "recuerda los hechos" y no presenta lagunas en su relato.

Tanto la fiscal como el letrado de la acusación particular facilitaron copias de la declaración que dio el acusado en la fase de Instrucción porque apreciaron una serie de contradicciones y mantuvieron sus peticiones de 30 y 33 años de cárcel respectivamente. En la reconstrucción de los hechos que visualizaron los miembros del Jurado popular, el encausado reconoció que "estaba preparado" en el lugar del crimen "para hacer daño" a Betancor.