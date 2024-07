Una mujer afirma que un conocido amenazó con tirarla a un pozo si no tenía relaciones sexuales con él

Una mujer ha declarado este miércoles en juicio que el 19 de julio de 2021 un conocido la encerró en su vivienda, cerca del polígono de Arinaga, le avisó de que "iba a abusar de" ella y le dijo que si no se dejaba la "iba a tirar al pozo" de la propiedad "como a las otras". Según su versión, forcejearon durante casi una hora hasta que la víctima logró aprovechar un momento de despiste de su captor para robarle una bicicleta y salir huyendo del domicilio. Se refugió toda la noche debajo de un acueducto y a la mañana siguiente pidió ayuda a unos amigos para ir al centro de salud más cercano y presentar la denuncia.

El encausado Brahim L., por su parte, negó todos los hechos y reiteró que "no la conocía" y que "no la había tocado". Manifestó ante las preguntas del fiscal y del letrado de la defensa que solo vio a la denunciante esa tarde cuando el novio de él entró con la mujer a la vivienda que compartían. Su relato es que permaneció en la propiedad y, pasadas unas dos horas, salió a comprar un paquete de tabaco. La mujer -añade- lo siguió en bicicleta y le propuso ir a la casa de sus padres para buscar unos cachorros de perro, pero cuando el matrimonio empezó a discutir el acusado decidió marcharse de allí.

El tribunal planteó al inicio de la vista oral la posibilidad de solicitar un intérprete para tomar declaración al presunto autor de los hechos, cuyo idioma natal es el árabe. El acusado balbuceó unas pocas palabras en español y dijo que no sabía de qué estaba siendo acusado, pero tanto el fiscal Antonio Amor como el letrado defensor se negaron a suspender el juicio después de tres años de espera porque en la fase de Instrucción contestó "de forma clara y precisa" a las preguntas del magistrado. El fiscal se mostró sorprendido por "estos ademanes haciendo ver que no habla español", ya que conocía el idioma la primera vez que declaró.

La víctima le dijo que prefería que la lanzara al hoyo antes que mantener relaciones sexuales

Pese a este contratiempo y a la ausencia de un testigo "clave" para la Fiscalía, que es la pareja de Brahim L., el juicio concluyó y quedó visto para sentencia. Amor modificó en sus conclusiones la calificación de los hechos que había hecho en su escrito de acusación, en el que solicitaba 15 años de cárcel por presuntos delitos de amenazas graves, lesiones y agresión sexual. Como la denunciante no recordaba si el acusado le había metido un dedo en la vagina o no, el fiscal pidió entre cinco y seis años menos al sustituir el último cargo por tentativa de agresión sexual o, de forma alternativa, por el tipo de agresión sexual que se impone al atentar contra la libertad sexual de una persona (y que conlleva condenas menores de uno a cuatro años de prisión).

La víctima declaró acompañada de una amiga porque estaba muy nerviosa y solicitó un biombo para no ver al acusado. Dijo que solo conocía a Brahim de verse alguna vez por la calle y saludarse, aunque con quién tenía trato en realidad era con su novio. El 19 de julio de 2021 el acusado le estaba acompañando a un lugar y le pidió parar un "momentito" en su casa. "No sabía que vivían juntos ni que eran pareja, pero ese día solo estaba él. Se abalanzó sobre mí y yo lo paré, aunque siguió persistiendo hasta que pasó", añadió la denunciante.

Amenazas, tocamientos y huida

Ella se negó "de forma clara" y le dijo que "prefería que le tirara al pozo". Ahí supuestamente empezó una pelea y le golpeó contra la pared, pero la mujer no podía salir del lugar porque la puerta estaba cerrada con llave y había una piedra grande para impedir que huyera. "Me asfixió, me hice pis, tenía el pelo lleno de mierda y él me puso desnuda en el centro y me lavó con una garrafa", alegó. Durante todo este encuentro, la víctima refiere que hubo tocamientos no consentidos, que le arrancó la camiseta y los pantalones y que le tiró la ropa al pozo. Fue en ese instante cuando aprovechó que la puerta estaba abierta para pedalear lo más lejos posible y esconderse.

La pareja del encausado le escuchó decir que quería acostarse con la denunciante

El fiscal considera probados los hechos en base a la declaración de la víctima y al parte médico en el que "se acreditan las lesiones causadas". Esta versión viene reforzada por lo que aseguró la pareja de Brahim a uno de los agentes que examinó la vivienda, pues oyó el acusado decir que "quería tener relaciones sexuales" con la denunciante.

La defensa, por el contrario, solicita la libre absolución de su cliente e insiste en que en las tres declaraciones de la víctima "hay variaciones tan graves" como para que el fiscal tuviera que modificar la calificación de los hechos. "No cuadra para empezar en cómo se conocen, si iba a tomar un refresco a su casa, a buscar comida o a coger chatarra", enfatizó el letrado en su informe.