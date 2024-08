Cuatro años de cárcel para el empresario que cerró una casa de apuestas en Escaleritas y sustrajo medio millón de euros

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y un mes de cárcel para el empresario que suscribió un acuerdo de explotación conjunta de una casa de apuestas en Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, con Sportium y cerró unilateralmente el local con el fin de apropiarse de las ganancias, valoradas en 467.089 euros. La sentencia avala que, según el contrato firmado, el encausado solo era el depositario del dinero que recaudaban por las apuestas, mientras que el propietario del mismo era la mercantil.

La Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza la admisión a trámite del recurso de casación formulado por el acusado y le impone el pago de las costas procesales, como ya hiciera a comienzos de año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Además, insta al condenado a devolver el dinero que sustrajo a la mercantil perjudicada y le impone una multa de trece meses con una cuota diaria de doce euros, en una sentencia que ya es firme.

El apelante argumentaba en su recurso de casación que la cantidad de la que supuestamente se apropió de forma indebida, a través de medios informáticos, no responde, en su integridad, a apuestas realizadas, sino que 250.000 euros pertenecen a un depósito de maniobra, es decir, a las cantidades que tenía para poder hacer frente a pagos imprevistos. Destaca que la prueba pericial económica se limitó a transcribir en una tabla de Excel los datos de un programa informático de gestión no homologado "sin realizar averiguación alguna acerca de si este pudo haber sido manipulado o hackeado".

El acusado sostenía que el contrato que le vincula con Sportium no fue firmado por él

De la misma forma, el recurrente sostenía que no se analizó si las cantidades fueron transferidas a alguna cuenta de su titularidad o si dispuso del dinero y agrega que el contrato que le vincula con Sportium no fue firmado por él. Por tanto, concluye que, en defecto de su absolución, debería condenársele por el tipo básico de la apropiación indebida con penas máximas de dos años de prisión, sin la agravante de que la cantidad supere los 50.000 euros porque esta "no se ha concretado debidamente".

Sin embargo, el Tribunal Supremo inadmitió las alegaciones porque el TSJC ya había ratificado "la suficiencia y racionalidad" de los argumentos ofrecidos para fundamentar la condena. Los hechos que quedaron probados son que el recurrente suscribió el 24 de febrero de 2020 un acuerdo de explotación conjunta de un local de apuestas externas con Sportium que se encontraría ubicado en el número 16 de la calle Cronista Batllori Lorenzo.

Cierre unilateral

"El encausado, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, procedió a cerrar el establecimiento de apuestas de forma unilateral el ocho de febrero de 2021, quedándose con la cantidad de 467.089 euros fruto de las apuestas realizadas y que nunca procedió a devolver a la entidad Sportium Apuestas Canarias, a pesar del requerimiento notarial realizado el día 9 de marzo de 2021, y de los burofaxes enviados los días 25 de febrero de 2021 y 5 de marzo de 2021", determina la resolución judicial.

El TSJC ya había resuelto, en una sentencia fechada el 31 de enero de este año, que la fiabilidad que dota el perito a los datos obrantes en el sistema informático responde a que este "está homologado y controlado por la administración pública competente en materia de juego y apuestas, de forma que sirve para que esa administración efectúe un completo control de las apuestas, los premios y cuantas incidencias existan en el desarrollo de las mismas".