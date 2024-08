Abogados que no descansan en verano: "Hay personas dentro de la cárcel y tenemos que atenderlas"

Cerrar la puerta del despacho, apagar el teléfono y coger un avión sin una carpeta de archivos debajo del brazo no es una opción para muchos abogados penalistas. Agosto es el mes en el que los juzgados reducen al mínimo su actividad, como en otras tantas administraciones públicas, y la mayoría aprovecha las cuatro semanas de menor movimiento del año para coger vacaciones, pero siguen entrando denuncias, notificaciones y juicios de faltas por delitos leves. La desconexión total no existe para ellos y, según el tamaño y el número de empleados del bufete, puede complicarse el derecho a desconectar durante unos días para pasar tiempo en familia.

Son unos pocos los que deciden no bajar el ritmo, seguir captando a nuevos clientes y trabajar como cualquier otro día del año. Es el caso del letrado Rafael Jiménez de Oliva, que desde que empezó a ejercer la abogacía no recuerda un verano en el que haya cogido un mes completo de vacaciones: "Ni puedo ni debo desconectarme porque siguen llamando".

El campo del derecho penal y penitenciario en el que ejerce implica atender a personas que están en prisión, que le llaman cuando les detiene la policía o que se enfrentan a medidas cautelares muy estrictas. La mejor circunstancia para sacar a un cliente en libertad sin cargos, explica Jiménez, es coger el caso desde un primer momento.

Los juzgados de instrucción siguen operativos y haciendo su trabajo habitual

"La primera función que hago yo en agosto es atender a diario a todo el mundo que me llama por teléfono, que pueden ser clientes nuevos o clientes míos que tienen algún problema, están en prisión o me contactan a través de sus familias", explica el letrado. Coger un mes completo de vacaciones sin atender a nadie sería para él una "hecatombe".

Además de las llamadas que no cesan, los juzgados de instrucción de Gran Canaria siguen abiertos, operativos, procesando a gente y haciendo su trabajo habitual. Aún hay jueces y fiscales que mantienen la actividad judicial y atienden nuevos casos, denuncias, detenidos y juicios de faltas, que son los procesos penales rápidos para juzgar hechos que revisten poca gravedad. "Eso sigue funcionando en el mes de agosto y, si llaman a otro abogado y no está, me coge porque estoy aquí", explica.

Clientes en prisión

Entre las responsabilidades que no cesan en verano están las visitas a prisión, que Jiménez realiza al menos una vez por semana en las cárceles de las Islas y de la Península en las que se encuentran sus encausados. "Trabajo en agosto para no dejar solos a mis clientes. Ellos no se cogen vacaciones, siguen dentro de la cárcel y hay que tenerlos atendidos y que sepan que su abogado está ahí en cualquier época del año, sea agosto, haga frío o calor", indica.

A muchos letrados les supone un reto considerable alcanzar la conciliación familiar en estas circunstancias, planificar un viaje o salir de la rutina habitual. Sin embargo, Jiménez señala que no echa en falta esos momentos de tranquilidad porque le gusta lo que hace y considera su trabajo como parte de su vida. "Así me siento útil para los demás y realmente puedo compaginar sin problema el trabajo con el entorno familiar, el deporte y la vida sana, que es lo que me gusta", apunta el letrado.

"Así me siento útil para los demás y puedo compaginar sin problema el trabajo con la vida familiar"

El último viaje que hizo fue en junio, cuando pasó unos días de vacaciones en Soria para celebrar su cumpleaños, pero durante toda la semana siguió atendiendo a los clientes por teléfono, haciendo llamadas a los juzgados y estando operativo las 24 horas. Cuando se incorpora un lunes a las nueve de la mañana, suele encontrarse con entre 30 y 40 mensajes de sus clientes.

Ahora mismo, señala Jiménez, las prisiones "están casi llenas" por delitos contra la seguridad vial de personas que conducen sin carnet o a las que hacen controles de alcoholemia. También es habitual que le lleguen durante este mes temas de tráfico de drogas y estafas. El más reciente, recuerda, fue un asunto de violencia de género en el que la supuesta víctima retiró la denuncia porque era falsa.

Vuelta a la normalidad

El grueso de casos es similar a cualquier otra época del año, pero la diferencia más importante es que no hay "juicios gordos", es decir, los que conllevan penas más altas de prisión. Ahora en septiembre volverán a retomarse las vistas orales en la Audiencia Provincial de Las Palmas. "Siempre tengo los juicios bien preparados de antemano, yo en todos los casos voy a ganarlo y, si veo que es imposible, a llegar a un buen acuerdo", afirma el letrado.

Sus comienzos en la abogacía se remontan a hace 30 años, aunque antes de eso ya tenía vocación de ayudar a los demás. Entró primero como voluntario en una ONG de Madrid en 1996 denominada Horizontes Abiertos, que se dedica a ayudar a la reinserción de los presos. Había pisos para los internos que querían salir con el permiso tercer grado, casas para madres con hijos y para estudiantes universitarios que estaban cumpliendo condena. "Me enseñaron ellos a trabajar, estuve seis años en Madrid al 100% y luego ya me vine a Canarias", detalla el letrado. En los últimos 25 años se ha especializado en la jurisdicción penal y, en especial, en defender a personas acusadas de tráfico de drogas.