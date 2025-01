La Justicia rechaza la adopción de una menor guineana en Las Palmas por no seguir los trámites

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado la solicitud de una mujer guineana para adoptar a su sobrina porque acudió directamente a los tribunales en lugar de seguir los trámites correspondientes, que pasan por una evaluación previa por parte de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Se trata de una situación anómala porque la apelante se saltó los principales pasos: no aportó documentos que probaran el consentimiento de la menor, de 12 años de edad, ni el permiso del padre biológico para desentenderse de su custodia.

La mayor parte de los expedientes de adopción que llegan a los juzgados canarios lo hacen a través de los servicios sociales, que elevan una propuesta después de realizar los dos principales trámites administrativos. Estos consisten en un informe para valorar la idoneidad de los posibles adoptantes y un segundo para evaluar si son los perfiles adecuados para ejercer la custodia de un menor en concreto. Sin embargo, la ley permite de forma muy excepcional prescindir de dichos procedimientos y ahorrarse el tiempo que implica todo el proceso administrativo.

El Código Civil abre la opción para saltarse estos pasos cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad; ser hijo del consorte del adoptante; llevar más de un año acogido legalmente bajo la medida de un acogimiento preadoptivo o haber estado bajo su tutela por el mismo tiempo; o ser mayor de edad o menor emancipado.

Posibles excepciones

En este caso, la mujer guineana trató de demostrar que se daba una situación excepcional porque la menor era huérfana y pariente de la adoptante y porque llevaba un año bajo su tutela. No obstante, el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó su solicitud por no haberla acompañado de la propuesta previa de los servicios sociales y al considerar que no se encuentra amparada en ninguno de los dos supuestos.

La demandante presentó por tanto un recurso de apelación ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que falló una vez más en sentido desfavorable y avaló el primer auto judicial. El tribunal, con el magistrado Ricardo Moyano como presidente, señala que la primera excepción a la que trató de acogerse exige que el adoptado sea huérfano respecto de ambos progenitores, que son quienes ostentan la patria potestad. "En este caso el padre vive y, aunque esa condición sería suficiente para negar la condición de huérfano del menor, además la única petición que ha cursado desde la República de Guinea Ecuatorial es la conformidad a que su hija quede bajo la tutela de la promotora del expediente, pero no a la adopción y la pérdida de la relación paternofilial", apunta la resolución.

En cuanto al segundo supuesto excepcional, la tía del menor refirió que ejercía su tutela desde hacía más de un año antes del inicio del expediente, pero la Audiencia Provincial considera que "no se da ya de entrada el requisito" porque la resolución de tutela extranjera es posterior en varios meses al trámite de la demanda.

La apelante trató de demostrar que la joven era huérfana y que llevaba un año bajo su tutela en Canarias

El juez de primera instancia le requirió además que aportara el exequatur (que consiste en la verificación del Estado español para determinar si una sentencia judicial de otro país reúne los requisitos necesarios para su homologación) de la resolución, pero la mujer contestó con el silencio. "Ahora, en segunda instancia, manifiesta que al ser un documento ya apostillado podría aprobarse su reconocimiento a efectos incidentales conforme al artículo 44 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Lo que podría ser cierto, de haberlo socilitado dicha parte formalmente en el procedimiento. Sin embargo, ninguna solicitud de reconocimiento incidental realizó, limitándose a insistir en que era innecesaria la propuesta de la entidad pública", resuelve el auto.

Por otra parte, el tribunal recuerda que la menor cumplió 12 años mientras se tramitaba el expediente, en enero de 2024, lo que hace necesario recabar su consentimiento a la adopción, que tampoco se aportó. "En conclusión, nos encontramos con distintos defectos formales que impiden que este tribunal pueda siquiera entrar a conocer el fondo del asunto, la idoneidad de la aprobación de la adopción a beneficio de la menor", recoge la resolución.

Opción de recurso

Frente a este auto, la mujer, que es quien reside en Canarias junto a la menor, tiene aún la opción de iniciar un nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria que se ajuste a los requisitos y trámites legales del expediente. Para ello, puede iniciar el expediente a través de los servicios sociales de la comunidad autónoma, como es habitual, y pasar por las pruebas psicológicas para evaluar si tiene el perfil idóneo para adoptar a la joven.

La petición carecía de la renuncia a la patria potestad de su padre y del consentimiento expreso de la menor

Los trámites para adoptar a un familiar menor de edad a través de la comunidad autónoma suelen alargarse entre uno y dos años, aunque también es habitual que a raíz de la incoación del expediente los padres biológicos se nieguen a seguir adelante y pueda extenderse hasta tres y cuatro años. Es por ello que se suele recomendar empezar cuanto antes, para prever posibles complicaciones y evitar que aparezcan extraños en la vida de los menores conforme vayan creciendo.

Los jueces y magistrados también tienen la opción desde hace unos pocos años de acordar una adopción abierta, un sistema que permite las visitas de los padres biológicos a menores adoptados solo en determinadas situaciones en las que no resulta conveniente romper del todo los vínculos.

