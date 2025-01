El juez rechaza el ingreso en prisión del único investigado por el crimen del matrimonio de Guanarteme

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado adoptar nuevas medidas cautelares contra el único investigado por la muerte del matrimonio de Guanarteme, Rogelio S. T., porque considera que no hay motivos suficientes para acordar la entrada en prisión provisional y se ha remitido al auto de sobreseimiento que fue anulado en apelación por la Audiencia Provincial de Las Palmas. La familia de las víctimas anuncia que recurrirá esta decisión y estudia pedir que la instrucción de la causa pase a ser asumida por otro juzgado.

El magistrado Francisco García-Sotoca considera que las diligencias practicadas hasta el momento "no han arrojado elemento alguno distinto" a los que tuvo en cuenta inicialmente para dictar el sobreseimiento de la causa. "No existen motivos bastantes para acordar la medida cautelar solicitada por la acusación particular", determina el auto emitido este jueves después de tomar la cuarta declaración al dueño de la sucursal bancaria en la que el matrimonio tenía sus cuentas.

Sin embargo, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial dio la razón a la familia meses atrás al determinar que "los datos objetivos valorados denotan la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado y no de un único indicio ni de meras sospechas" e instó al juez a practicar nuevas diligencias dirigidas al esclarecimiento de la causa. En este sentido, se realizó este jueves una prueba pericial caligráfica para determinar si fue él quien firmó la retirada de 78.400 euros de la cuenta de la pareja.

Pruebas pendientes

"Nos vamos a ver durante un año entero celebrando pruebas que al juzgado no le van a interesar porque se mantiene en su auto de sobreseimiento, pero esta acusación sin duda alguna va a seguir luchando y va a tomar medidas contra todo lo que ha ocurrido", aseguró la abogada Patricia Catalina, que representa a las hijas del matrimonio, una vez concluida la comparecencia.

El único investigado por esta causa es la última persona conocida que vio con vida a Antonio Quesada y Ana María Artiles el seis de marzo de 2012 y llegó a los juzgados a primera hora de la mañana, con el rostro oculto por unas gafas de sol y una gorra. El día de la desaparición se reunió con ellos en la sucursal bancaria pasado el horario de cierre y salieron caminando los tres juntos, según se puede observar en las imágenes rescatadas. La principal prueba en su contra es la geolocalización de su teléfono móvil, que en una llamada que hizo a las 20.44 horas lo sitúa en la zona de la Montaña de Agüimes donde aparecieron los cuerpos.