La jueza del caso Mediador separa el sumario en piezas con el rechazo de las defensas

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Farizo, ha finalizado la instrucción de una pieza separada del 'caso Mediador' y ha insistido este viernes en separar el sumario hasta en tres piezas, frente a la negativa de las defensas, que han solicitado el archivo de la causa o la vuelta al proceso original, informan fuentes jurídicas a Europa Press.

Las partes se han citado este viernes en el Palacio de Justicia en una vista previa en la que se investiga al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni', a su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, al empresario de energía solar, Antonio Bautista, y al mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, por los presuntos delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos.

En principio, se espera que el próximo lunes o martes se dicte auto con la decisión definitiva que incluye, en principio, la opción de abrir juicio oral de las piezas separadas y con tribunal de jurado sobre la presunta trama de cobro de sobornos a empresas ganaderas del archipiélago.

A la salida de la comparecencia, que ha durado poco más de treinta minutos, Navarro Tacoronte ha confesado que han salido "trasquilados" porque la magistrada "no se baja del burro", de tal forma que todo apunta a la celebración de varios juicios por cada pieza separada que se establezca.

"La juez se mantiene en sus trece", ha lamentado, al tiempo que ha pedido que le devuelvan los teléfonos móviles cuyas grabaciones dieron origen al caso y además estuvieron un tiempo desaparecidos, con lo que se perdió la cadena de custodia.

El mediador tiene "claro" que no se le puede juzgar "cuarenta veces" por cohecho, de ahí que al menos, se tendría que unificar la causa.

Igualmente, el abogado de Fuentes Curbelo, Manuel Miranda, no entiende que se separen las piezas --podría haber hasta una cuarta-- dado que todo está "conectado" en la misma investigación.

"Si usted me enjuicia por cuatro delitos cuando hay un artículo del Código Penal que dice que cuando hay varios me los pueden enjuciar todos en uno y poner la pena de uno, no es lo mismo la pena de uno que de cinco juicios diferentes", ha agregado.

Cabeza de la trama

Según la juez, Bautista pagó a la trama --dirigida por el exdiputado socialista-- algo más de 145.000 euros a cambio de conseguir los contactos de empresarios ganaderos de las islas a quienes ofrecerles productos relacionados con la energía solar en sus instalaciones a través de una empresa dada de alta en la zona ZEC (Zona Especial Canaria).

Para presentar estos proyectos, el empresario iría acompañado del propio director general del Gobierno, quien seleccionaría las empresas de común acuerdo con su tío.

Bautista también habría aportado otros 10.000 euros al club de fútbol de Tetir y también se habría convertido en cliente de la gestoría de Juan Bernardo Fuentes.

La presunta trama corrupta trataba de ayudar a empresarios ganaderos en dificultades con el cobro de 'mordidas' a cambio de intentar solucionar problemas administrativos como legalización de explotaciones o concesión de ayudas y subvenciones.