La Fiscalía pide siete años de cárcel por 35 robos en oficinas de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía pide una pena de siete años y tres meses de cárcel para tres acusados de forzar las cerraduras de 35 oficinas de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de robar dinero y aparatos electrónicos, haciéndose con un botín de más de 20.774 euros entre octubre y diciembre de 2021. Uno de los acusados de colarse en clínicas dentales, fundaciones, tiendas de moda y centros estéticos, Pablo C. C., se ha atribuido toda la culpa a sí mismo y al acusado Richard V. T. en el juicio que arrancó este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y ha sostenido que su amigo Kilian B. S. no participó en ningún momento.

Las investigaciones policiales arrojaron cerca de 80 robos que se atribuyeron inicialmente a los encausados, pero las pesquisas terminaron descartando su autoría en más de la mitad de los casos. El autor confeso, al que se observa en las cámaras de seguridad de algunos de los edificios en compañía de otro varón, está conforme con los hechos de los que se le acusa, pero no está de acuerdo con la pena que pide el fiscal Javier García Cabañas en su escrito. El segundo acusado, Richard V. T., no apareció en la vista oral porque no ha podido ser localizado.

Por su parte, Kilian B. S., defendido por el abogado Juan José Roma, aseguró que la noche del 10 de diciembre de 2021, cuando los detuvieron, habían quedado para tomar algo los tres juntos porque era el cumpleaños de Pablo C. C., al que llevaba seis meses sin ver. Según su declaración, se desplazaron entre Playa del Águila y Las Palmas de Gran Canaria junto a Richard V. T., al que no conocía, y les interceptó la policía en un control. En el maletero del coche había herramientas de bricolaje y en su domicilio apareció un pasamontañas, que aseguró que no le pertenecía. "A mí me involucraron en unos robos en los que no tenía nada que ver", afirmó ante el tribunal.

Los perjudicados reclaman indemnizaciones por los daños que ascienden a 20.774 euros

La Fiscalía sostiene que los tres se pusieron de acuerdo para perpetrar actos de apoderamiento de bienes ajenos en despachos profesionales, consultas y oficinas de la capital, desplazándose en horarios nocturnos e intempestivos para aprovechar que estuvieran vacíos y desocupados. Añade, en su escrito de acusación, que se procuraron diversas herramientas y vestuario para poder realizar los hurtos, incluyendo el uso de walki talkies para una mejor coordinación.

En la primera sesión del juicio declararon los dos acusados presentes, 28 testigos y una perita. Entre las declaraciones se encuentra la de una vecina del barrio de Arenales que escuchó en la madrugada del uno de diciembre de 2021 un ruido proveniente de la calle, por lo que se asomó a la ventana y vio a dos hombres de espaldas parados frente a un escaparate y metiéndose, acto seguido, en el interior de un vehículo blanco.

"Me involucraron en unos robos en los que no tenía nada que ver", declara uno de los encausados

Los afectados declararon que al volver a sus oficinas se encontraron con las cerraduras forzadas, algunas de las cuales habían sido apalancadas y otras habían sido desmontadas por completo y abandonadas en el suelo. Aunque los seguros cubrieron la mayor parte de los daños, otros empresarios tuvieron que hacerse cargo de las reparaciones, mientras que los propietarios de un edificio de la zona de Santa Catalina llevan más de tres años esperando a que les indemnicen para reparar la puerta de entrada al portal. La única aseguradora que se personó en este procedimiento como acusación particular es BBVA Allianz.

Los acusados Pablo C. C. y Richard V. T. estuvieron privados de libertad por esta causa desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el ocho de marzo de 2022, mientras que Kilian B. S. permaneció en prisión provisional hasta el 20 de enero de 2022. La vista oral continuará este miércoles con los testigos y peritos que faltan por declarar.