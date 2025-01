El fiscal cree que las huellas de los zapatos incriminan a los tres acusados de robar en 35 oficinas

Las huellas de los zapatos, un par de llaves inglesas y unas prendas de ropa son los indicios que, según el fiscal, tienen una "contundencia suficiente" para condenar a los tres acusados de robar en 35 oficinas, consultas y fundaciones de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los encausados, Pablo C. C., reconoció los hechos en la vista oral celebrada este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas y señaló que los cometió junto a Richard V. T., mientras que el tercero, Kilian B. S., niega toda su participación.

Uno de los agentes de la Policía Nacional que declaró, miembro de la Brigada Científica, elaboró dos informes periciales: uno para determinar si las huellas que aparecieron en una de las oficinas se corresponde con el zapato que le incautaron a Kilian B. S., y otro para averiguar si las dos llaves inglesas que se hallaron en el vehículo donde los detuvieron se utilizaron para forzar una de las cerraduras.

No se encuentran puntos individualizantes pero coinciden el tamaño y la forma

El primer informe refleja que una de las pisadas corresponde a un zapato izquierdo de "características similares" al que tenía el encausado en su domicilio. El agente señaló: "No se encuentran puntos individualizantes pero coinciden el tamaño y la forma". Las segundas pesquisas concluyen que hay un "resultado identificativo único" que apunta a que las herramientas incautadas se utilizaron para forzar el bombín de la cerradura.

El fiscal sostiene que las huellas son prueba suficiente para condenar a Kilian B. S., sumadas a que en su domicilio se halló un pasamontañas. Alega, asimismo, que hubo "inconsistencia" en su declaración sobre el momento en que fue detenido porque dijo que habían quedado para tomar algo los tres juntos por el cumpleaños de Pablo C. C., al que llevaba seis meses sin ver, pero que no conocía a Richard V. T.

La defensa

El abogado de la defensa pretende rebajar la pena de Pablo C. C. alegando que no hubo gravedad en la comisión del delito porque los daños no superan los 18.000 euros. Sí había un plan preconcebido, pero el delito no afectó a una generalidad de personas, siendo esta la condición que suele darse en casos de estafas masivas. En esta ocasión, las víctimas son una veintena, dado que hay empresarios con más de un local.

Por otro lado, sentenció que no se trata de un grupo criminal y que se desconoce la identidad exacta de los participantes (porque iban con el rostro cubierto), a excepción de Pablo C. C., dado que reconoció los hechos.

En cuanto a Kilian B. S., el letrado manifestó que no existe un "indicio claro" que apunte a su participación en los robos. Añadió que los agentes policiales que prestaron declaración sobre la noche del arrestro no presenciaron la totalidad de la escena y, contradiciendo el criterio del fiscal, expuso que ninguna de las prendas de ropa de este acusado forma parte de las grabaciones que registraron la comisión de los delitos.

Asimismo, considera que hubo dilaciones indebidas, es decir, que el proceso se alargó más de los necesario porque hubo 11 meses de parón desde que se emitió en informe de las huellas de los zapatos hasta que el fiscal presentó su escrito.

La noche de la detención

Los acusados fueron detenidos en la noche del 10 de diciembre de 2021. Según la declaración de un agente de Policía de Seguridad Ciudadana, recibieron la orden de servicio por una serie de robos junto con la descripción de un vehículo e imágenes de tatuajes. Al inspeccionar un coche que encajaba con las características, encontraron que el portabultos llevaba dinero en efectivo, ropa, máscaras, guantes, walkie-talkies y herramientas. Uno de los ocupantes se dio a la fuga pero fue detenido poco después con la ayuda de otras unidades policiales.