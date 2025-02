Condenado a cuatro años de cárcel por intento de robo en una joyería

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años de prisión para un hombre con antecedentes penales por intentar robar en una joyería de un centro comercial en Güímar, Tenerife, en junio de 2022.

El acusado ingresó en el local el 13 de junio de 2022, alrededor de las 11:10 horas. Fue atendido por una dependienta que ya lo conocía, pues en otras ocasiones había acudido a la tienda para cambiar la pila de su reloj.

Tras mostrar interés por comprar unas correas de acero, la empleada lo llevó a una oficina anexa donde se almacenaban los artículos de mayor valor. Fue entonces cuando el individuo la siguió al interior y sacó un cuchillo de 23 centímetros, con la intención de amedrentarla.

La trabajadora, al ver el arma, comenzó a gritar, pero el agresor la golpeó en la boca con la hoja plana del cuchillo y luego le colocó la punta cerca del estómago, exigiendo que le entregara los objetos de valor.

Mientras se disponía a buscar las llaves de la caja fuerte, la dependienta activó la alarma antiatracos, lo que alertó a la hija del dueño de la joyería, quien estaba monitoreando las cámaras de seguridad desde Taco, en La Laguna.

Inmediatamente, la familia avisó a la Policía y a los trabajadores de una tienda cercana, donde se encontraba el propietario del negocio.

Violencia y enfrentamiento con el dueño

El delincuente, al notar la tensión en el ambiente, se puso aún más agresivo. Cuando el dueño de la joyería llegó al local y preguntó si todo estaba bien, el acusado intentó engañarlo, diciendo: "Sí, todo bien, caballero", mientras lo empujaba hacia la oficina y le colocaba el cuchillo en el cuello.

En ese momento, el propietario reaccionó de manera instintiva y agarró el brazo del ladrón, iniciando un forcejeo mientras la dependienta se escondía.

Poco después, el vigilante de seguridad del centro comercial intervino e intentó arrebatarle el arma. La pelea se trasladó al pasillo del local, donde dos hombres más ayudaron a reducir al asaltante. Finalmente, lograron derribarlo al suelo y esposarlo hasta la llegada de la Policía.

Condena ratificada por el Tribunal Supremo

El intento de robo dejó daños materiales en la joyería por valor de 115 euros y el dueño del establecimiento sufrió lesiones en el brazo izquierdo y en un dedo de la mano derecha, que tardaron 15 días en sanar.

A pesar de que no logró llevarse ningún objeto, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la defensa, que argumentaba que la pena era desproporcionada porque el robo no se consumó y no hubo intención de usar violencia.

El alto tribunal desestimó estas alegaciones al considerar que el acusado empleó amenazas y agresión física durante el asalto.

No obstante, se redujo la pena impuesta por lesiones leves, estableciendo una multa de un mes a razón de dos euros diarios, en lugar de los dos meses inicialmente impuestos. También deberá abonar 115 euros por los daños causados en la tienda.