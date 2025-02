Juicio por delito de odio en Tenerife: "Soy homosexual, no un maricón de mierda"

El afectado por la agresión y los insultos homófobos en el municipio del Puerto de la Cruz en septiembre del 2022 afirmó que se sintió "completamente humillado", en la medida en que se considera "un hombre homosexual, no una maricona de mierda".

Así lo expuso el denunciante durante su declaración en el juicio que se celebró este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El perjudicado, que es de nacionalidad francesa y tiene 82 años, afirmó que el hoy acusado, de nacionalidad española, llevaba alrededor de un año y medio recibiendo todo tipo de insultos por su condición sexual por parte de una persona a la que no conocía de nada.

En espacios públicos

Esos episodios siempre ocurrían en espacios públicos, cuando había otras personas en el lugar, generalmente en establecimientos de hostelería de dicho enclave portuense. "Y no estoy dispuesto a aceptar eso", aclaró.

El denunciante afirmó ante la fiscal, Enriqueta de Armas; el abogado de la acusación, el letrado de la defensa y los magistrados que esa situación humillante sólo le ha pasado con el ahora acusado, ya que nadie más lo ha intentado humillar en su lugar de residencia.

Una de las primeras bodas entre homosexuales

El afectado aclaró que vive con su esposo en el Puerto de la Cruz y que ambos protagonizaron una de las primeras bodas de homosexuales en el Ayuntamiento de la ciudad turística.

Los hechos ocurrieron en la confluencia de las calles La Hoya y Familia Bethencourt y Molina, en la citada localidad.

Según el denunciante, el 9 de septiembre del 2022, cansado ya de tantas alusiones ofensivas, se dirigió al hoy acusado para preguntarle por qué siempre trataba de humillarlo.

Forcejeo

Entre ambos hubo un forcejeo y, según afirmó una de las testigos, el hoy acusado, Manuel E., propinó un puñetazo al ciudadano francés. Y después el denunciante trató de defenderse y le dio otro golpe a quien le había agredido.

Una de las testigos, que trabajaba de camarera en un bar próximo, confirmó que el hoy acusado insultaba y despreciaba con mucha frecuencia al denunciante y su pareja.

"Si Franco estuviera vivo..."

Según dicha mujer, utilizaba expresiones como "que no lo sentara al lado de los maricones esos"; o bien que "no quería coger el periódico porque lo habían cogido los maricones", así como que "si Franco estuviera vivo acabaría con todos ellos" (en referencia a los homosexuales), y que, "si no, él mismo les pegaría una paliza".

Apuntó que tales comentarios siempre los hacía en voz alta para que lo oyeran las personas que estaban por la zona. De hecho, la testigo afirmó que llegó a hablar con su jefa para que le prohibiera la entrada.

El puñetazo

Una segunda testigo explicó que, de forma coyuntural, sustituía a su pareja en un puesto de la ONCE y escuchó un alboroto en las cercanías. Se asomó por la puerta del quiosco y observó con claridad cómo el hoy acusado, Manuel E., propinó un puñetazo a la víctima, que, a continuación, "se defendió".

Aclaró que, minutos antes, el hoy procesado llegó a comprar un cupón y, mientras hablaba por el móvil, afirmó, entre otras cosas, "voy a matar a ese maricón de mierda", o "voy a romperle la cara". Y, una vez más, estos comentarios fueron realizados "a grito limpio" para que todo el mundo lo escuchara.

"Soy tranquilo y respetuoso"

El acusado, de 70 años, negó los hechos que se le atribuyen. Dijo que estaba sentado en una mesa con una mujer y que llegó el denunciante para recriminarle su comportamiento de forma ostensible.

Apuntó que, como a él no le gustan ese tipo de escenas, también se levantó e invitó a irse al ciudadano francés para que lo dejara tranquilo. Y después ambos se empujaron, según la versión del procesado.

Señaló que él es un ciudadano "tranquilo" y "respetuoso", pues tiene amigos y familiares "de esa índole".