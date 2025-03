Condenado a 18 años de prisión por violar a una mujer en una playa de Gran Canaria

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una condena de 18 años y un día de prisión para un hombre acusado de violar a una joven y amordazar a su pareja en una playa de Agüimes, Gran Canaria, en abril de 2020. La sentencia incluye 13 años y un día por agresión sexual y 5 años y un día adicionales. Además, el condenado deberá abonar 75.000 euros a la mujer y 25.000 euros al hombre.

Los hechos ocurrieron la noche del 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia. La pareja, de 22 y 25 años, acampaba en la playa cuando fueron sorprendidos por el agresor, quien vestía una sudadera oscura con capucha, pasamontañas y guantes. El hombre se hizo pasar por policía y, exhibiendo un cuchillo de 20 centímetros, ordenó a la joven colocarle a su pareja unas bridas que él le proporcionó. El hombre quedó inmovilizado y sin poder ver lo que ocurría. Posteriormente, el agresor ató las manos de la joven y, empujándola, la obligó a caminar unos 300 metros hasta una casa abandonada. En su interior, donde había un colchón, le quitó las bridas y parte de la ropa antes de violarla en dos ocasiones.

Las víctimas lograron pedir ayuda

Tras la agresión, el condenado huyó. La joven permaneció paralizada hasta el amanecer, cuando fue auxiliada por un hombre que paseaba a su perro. Su pareja, por su parte, logró liberarse utilizando un mechero y una lata, y alertó a la policía sobre la 1:30 de la madrugada. El agresor, un consumidor habitual de sustancias tóxicas, fue detenido 20 días después y ha permanecido en prisión desde entonces.

Pruebas clave y rechazo del recurso

La condena se basó en pruebas de ADN halladas en la saliva de la víctima y en el cuchillo utilizado en la agresión. Además, en el domicilio del acusado se encontraron bridas con el mismo código que las utilizadas para inmovilizar a la pareja. A pesar de esto, el condenado recurrió la sentencia alegando que su rostro estaba cubierto y no podía ser identificado, que ya conocía a la víctima y habían mantenido relaciones antes, que no había restos biológicos en la mujer, solo en su rostro, y que no tenía sentido que intentara no dejar rastro pero abandonara el cuchillo en el lugar.

El Tribunal Supremo rechazó estos argumentos, señalando que no se detectaron errores en la valoración de las pruebas realizadas en instancias anteriores. La joven, desde la agresión, presenta síntomas de trastorno adaptativo reactivo postraumático, con graves secuelas psicológicas.