La Fiscalía pide 15 años de cárcel por el 'simpa' que acabó en homicidio

La Fiscalía de Las Palmas pide 15 años de prisión para dos hombres y una mujer por presuntamente haber golpeado y asfixiado hasta la muerte a otro hombre, cuyo cadáver apareció quemado en el interior de su vehículo en Santa Lucía de Tirajana, tras haber cenado juntos y abandonar el restaurante sin pagar. El juicio con Jurado, que dio comienzo este viernes, continuará el lunes 31 de marzo. Según expuso el abogado de la acusación particular, el cuerpo de la víctima, Andrea Costa (de nacionalidad italiana), quedó carbonizado y reducido a 45 centímetros. Alegó que hubo ensañamiento y abuso de confianza, al haberlo "matado sus amigos", por lo que pide 25 años de cárcel.

Los encausados, David José R. P. (conocido como el Adoptado), Juan Felipe A. V. y Estefanía A. V., también tendrán que abonar una indemnización de 180.000 euros a la representación legal de la víctima por su pérdida, en concepto de responsabilidad civil, según el escrito de acusación del Ministerio Público.

Una cuenta de 300 euros

Tal y como aparecen recogidos los hechos en el documento de la acusación pública, los tres encausados acudieron a un restaurante junto a la víctima y a otras dos personas en la noche del 11 de septiembre de 2021. Después de cenar, y al encontrarse con una cuenta de unos 300 euros, trataron de marcharse sin pagar.

Uno por uno, fueron levantándose de la mesa hasta que una empleada del local advirtió sus intenciones y llamó a la Policía. Para entonces, el único que quedaba en el restaurante era la víctima, Andrea Costa, quien fue entrevistado por las autoridades y, posteriormente, llevado a comisaría, donde permaneció hasta, aproximadamente, las 3:00 horas de la madrugada.

Los tres acusados y los otros dos testigos pasaron frente al establecimiento conduciendo el vehículo de Costa, por lo que pudieron verlo hablando con la Policía. Desde ahí se marcharon al domicilio de David José, en Vecindario, al cual acudían regularmente todos los implicados para comprar y consumir drogas. Andrea Costa residía allí temporalmente.

Asfixia por hemorragia

Cuando la víctima regresó a la vivienda, supuestamente fue confrontado por David José y Juan Felipe, creyendo que había dado el chivatazo a la Policía sobre las sustancias que tenían en su poder. Acto seguido, los dos hombres, sostiene la Fiscalía, le propinaron una paliza y lo inmovilizaron bocabajo en el suelo usando sus cuerpos. Los encausados le pidieron a Estefanía que le dieran algo para atarlo, a lo que ella rasgó las sábanas de la cama, que estaba en otra habitación, para darle a ellos los trozos de tela, según la Fiscalía.

Los acusados presuntamente ataron a la víctima de pies y manos, y también apretaron con fuerza uno de los trozos en el cuello de Costa. Según los informes forenses, los golpes le ocasionaron varias fracturas y traumatismos en la cara y en el tórax que desencadenaron una hemorragia, siendo el motivo de la muerte una asfixia mecánica.

El cuerpo calcinado

Al día siguiente, los encausados habrían tomado el cuerpo de la víctima para colocarlo en el coche y prenderle fuego. Fue encontrado el 13 de septiembre de 2021 en un descampado, calcinado y reducido a 45 centímetros. Asimismo, los investigados se deshicieron de las sábanas, según expuso la fiscal, Marisol Vidal, ya que no constan como prueba.

La acusación particular, en representación del padre, la madre y la hermana de la víctima, considera que se trató de un asesinato porque, según manifestó su abogado, hubo "abuso de confianza" en un contexto donde se encontraba superado en número, en su domicilio temporal, con quienes eran sus amigos. "No se podía mover o huir", añadió.

La defensa muestra disconformidad con el relato de los hechos

La defensa, por su parte, mostró disconformidad con el relato de los hechos y alegó que se trata de un homicidio, no un asesinato. En primer lugar, Alejandro Mejías, abogado de David José argumentó que no tuvieron intenciones de acabar con la vida de Andrea Costa, que no fue premeditado y que no tomaron medidas para evitar ser descubiertos.

Juan Manuel Santana, el letrado que representa a Juan Felipe, enumeró atenuantes que podrían ser o no admitidos, como son el consumo de alcohol y drogas (del cual no consta informe), que los encausados han reconocido los hechos de los que se les acusa y que, además, presentan arrepentimiento.

Asimismo, el abogado de Estefanía, Francisco José González Peña, alegó que su clienta tiene "problemas graves de adicción a la heroína" y que, tras ver morir a la víctima, "no se fue porque tenía miedo". Por otro lado, argumentó que la utilización de la sábana para inmovilizarlo tan solo forma parte de la versión de una de las testigos, y que el estado del cuerpo no permitió asegurar que, además de la asfixia mecánica por hemorragia, hubiese otras causas de muerte.

Los dos hombres acusados se encuentran en prisión preventiva por estos hechos desde el 17 de septiembre de 2021, mientras que la mujer lo está desde el 21 del mismo mes.