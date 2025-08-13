Condenado a ocho meses de prisión el acusado de amenazar con una pistola a un dj en Canarias

El acusado de amenazar con un arma en la madrugada del pasado lunes al dj de una conocida sala de eventos en Arrecife, ha sido condenado a una pena de ocho meses de prisión por un delito de amenazas no condicionales, según la sentencia del Juzgado de Instrucción Nº3 de Arrecife, que ha juzgado los hechos en un juicio rápido celebrado el pasado martes.

El Ministerio Fiscal había solicitado una pena de un año de prisión por el mismo delito, pero finalmente, la magistrada-juez que ha juzgado los hechos, Silvia Muñoz, ha rebajado en un tercio la petición de condena, que finalmente ha sido de ocho meses de prisión, más el abono de las costas procesales y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

El procesado no entrará en prisión al no tener antecedentes penales y al ser la pena impuesta inferior a dos años. La condena por los hechos se suspende, según el fallo judicial, “condicionada a que el reo no delinca en el plazo de dos años”.

El condenado reconoció ser el autor de la amenazas

El autor de las amenazas al dj mostró su conformidad con lo sucedido y aceptó la pena impuesta, por lo que la sentencia es firme al mostrar su intención de no recurrirla ninguna de las partes.

Fuentes de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) precisan que la supuesta arma, con la que el condenado había amenazado al dj, no fue decomisada. Añaden que “el acusado manifestó que era de fogueo, por lo que ante tal falta de pruebas no podía tomarse la opción más grave de considerar que era un arma auténtica”.

"A tu amigo lo voy a pelar"

Según el relato de los hechos recogidos en la sentencia, “sobre las 23.00 del día 10 de agosto de 2025” el acusado “con ánimo de amedrentar” al dj, “le apuntó con lo que parecía un arma mientras le decía 'con vos no pasa nada pero a tu amigo le voy a pelar'”. El dj le había llamado previamente la atención en la sala de eventos donde ocurrió el incidente con el arma, tras producirse un altercado.

El hombre, de origen latinoamericano, fue detenido por agentes de la Policía Nacional de Arrecife en los aledaños de la calle Triana, en la capital lanzaroteña, poco después de las amenazas y de que participara junto a otras personas en otros dos altercados en Arrecife esa misma noche.