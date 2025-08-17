Dos empresarios de Gran Canaria, condenados en firme por estafar 81.500 euros en una campaña publicitaria

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que condena a dos empresarios de Gran Canaria por estafar 81.500 euros a una empresa de publicidad. Los magistrados ratifican así las penas de un año y medio y un año de prisión, respectivamente, además de multas de 1.300 y 2.200 euros, mientras que los absuelven del delito de falsedad documental que también se les atribuía.

El caso se remonta a 2013, cuando los acusados decidieron constituir una sociedad que simulaba estar vinculada a una multinacional de comercio en línea. Bajo esa apariencia, pusieron en marcha un negocio que ofrecía productos al por menor a través de internet.

A principios de 2014, contrataron los servicios de una empresa especializada en impresión y distribución de publicidad, encargándole una campaña por valor de 81.500 euros. El Tribunal considera probado que los acusados carecían de fondos desde el inicio y actuaron con el objetivo de generar la apariencia de solvencia, haciendo creer que contaban con el respaldo económico de la multinacional.

La sentencia subraya que nunca tuvieron intención de pagar la campaña publicitaria. “No pensaban asumir dicha responsabilidad contractual, actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento”, recoge el fallo. Incluso llegaron a estipular en el contrato mercantil que las facturas se emitieran a nombre de la supuesta multinacional, con la que en realidad jamás habían firmado ningún acuerdo.

Absolución parcial: sin condena por falsedad documental

Pese a la condena por estafa, el TS descarta que los hechos encajen en un delito de falsedad documental. Explica que se trató de un acuerdo privado en el que se incluyó la cláusula de emitir facturas a nombre de una sociedad extranjera que no representaban, lo cual, aunque irregular, no constituye por sí mismo un ilícito penal.

Durante la vista en el Supremo, los dos acusados negaron haber participado en los hechos y calificaron la condena inicial de la Audiencia Provincial como “irracional e incongruente”. Sin embargo, el tribunal señala que los recurrentes “no ofrecieron una sola razón justificativa” ni identificaron a qué valoraciones concretas se referían, tal y como exige la ley en los recursos de casación.

El Supremo concluye que la sentencia de instancia “identificó con extremado rigor y detalle todo el cuadro de prueba, extrajo los datos probatorios significativos y precisó las razones por las que les atribuyó valor para construir las conclusiones fácticas y normativas que fundan la condena”.

Con este fallo, queda firme la condena a los dos empresarios, que deberán cumplir sus penas de prisión y abonar las multas impuestas, mientras la empresa afectada queda reconocida como víctima de la estafa.