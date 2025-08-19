El Constitucional avala la ampliación de los permisos por nacimiento a las familias monoparentales

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avala el derecho de las familias monoparentales a ampliar el permiso y la prestación por nacimiento y cuidado de los hijos, acumulando el periodo que correspondería al otro progenitor en el caso de las biparentales. El fallo ha sido clave en la anulación de una sentencia de 2022 del Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que denegó la ampliación de la prestación y el permiso a una madre. Los dos recursos que presentó posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en el Tribunal Supremo, que fueron desestimados en ambos casos, han quedado sin efecto.

La resolución favorable del TC, publicada en el BOE el pasado 14 de agosto, reconoce la inconstitucionalidad de los artículos 48.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el 177 de la Ley General de la Seguridad Social, argumentando que no prevén que "las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, puedan ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de dieciséis semanas".

Esta omisión supone "una diferencia de trato por razón del nacimiento entre niños y niñas nacidos en familias monoparentales y biparentales (...) al obviar por completo las consecuencias negativas que produce tal medida en los niños y niñas".

La norma debe corregirse para ser interpretada y aplicada

El TC reconoció la inconstitucionalidad sin nulidad, lo cual implica que la base legal de las prestaciones sigue siendo válida, pero debe corregirse para ser interpretada y aplicada de modo que posibilite la ampliación en las familias monoparentales, que disponen de un periodo "significativamente inferior" a las biparentales —16 semanas frente a 32— para hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos. A ello se sumaría, según la recurrente, una discriminación indirecta por razón de sexo, dado que la mayoría de progenitores que ejercen la crianza en solitario son, estadísticamente, mujeres.

De este modo, el TC ha anulado las sentencias emitidas por el Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo, además de las resoluciones administrativas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que denegaron la ampliación del permiso a la madre recurrente. Asimismo, obliga al INSS a revisar y adaptar sus resoluciones denegatorias previas, afectando también a casos similares pendientes.

Tres recursos

La recurrente inició el proceso en 2022, tras el nacimiento de su hija el 27 de enero. Tramitó la solicitud al INSS para recibir la prestación, así como la ampliación que le habría correspondido al otro progenitor. En marzo de ese año se le reconocieron las 16 semanas como madre biológica, pero el Instituto no se pronunció sobre el periodo restante, que fue finalmente desestimado, previa reclamación por parte de la interesada, argumentando la ausencia de regulación al respecto.

A continuación, presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que desestimó la pretensión por "carecer de fundamento normativo", considerando que se trata de un derecho de índole individual y, por tanto, sin transferencia entre progenitores.

El siguiente paso fue interponer un recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también fue rechazado, alegando que supondría "alterar la acción protectora de la Seguridad Social" y su "sostenibilidad económica". Además, negó la discriminación alegando que la opción del modelo monoparental excluye las garantías previstas en el caso de corresponsabilidad.

Por último, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación por "falta de contenido casacional", negando que las familias monoparentales tengan derecho a acumular prestaciones, ya que ese supuesto no está recogido en la ley vigente.

Tras la sentencia favorable del TC, que anula las resoluciones judiciales anteriores, el abogado del Estado presentó un escrito para desestimar parcialmente el recurso de amparo. En él, reconoce el derecho a la acumulación de semanas, pero sugiere reducirlo a diez semanas adicionales, y no las 16 solicitadas, con un alcance igual al previsto para el progenitor distinto a la madre biológica.