Parramón tiene entre sus objetivos prioritarios crear una nueva Sección Civil y Penal en la Audiencia Provincial

El nuevo presidente del órgano judicial quiere agilizar el funcionamiento de la Justicia

Miguel Ángel Parramón (en el centro), este lunes, toma posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas

Miguel Ángel Parramón (en el centro), este lunes, toma posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas / Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, ha anunciado este lunes durante su discurso de toma de posesión de su cargo, que entre los objetivos prioritarios de su mandato se encuentra la creación de una nueva Sección Civil y otra Penal.

La constitución de estos nuevos órganos tiene como finalidad agilizar el funcionamiento de la Justicia.

Habrá ampliación.

