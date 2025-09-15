Parramón tiene entre sus objetivos prioritarios crear una nueva Sección Civil y Penal en la Audiencia Provincial

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, ha anunciado este lunes durante su discurso de toma de posesión de su cargo, que entre los objetivos prioritarios de su mandato se encuentra la creación de una nueva Sección Civil y otra Penal.

La constitución de estos nuevos órganos tiene como finalidad agilizar el funcionamiento de la Justicia.

