Parramón tiene entre sus objetivos prioritarios crear una nueva Sección Civil y Penal en la Audiencia Provincial
El nuevo presidente del órgano judicial quiere agilizar el funcionamiento de la Justicia
Las Palmas de Gran Canaria
El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, ha anunciado este lunes durante su discurso de toma de posesión de su cargo, que entre los objetivos prioritarios de su mandato se encuentra la creación de una nueva Sección Civil y otra Penal.
La constitución de estos nuevos órganos tiene como finalidad agilizar el funcionamiento de la Justicia.
Habrá ampliación.
