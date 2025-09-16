El juzgado deja en libertad al acusado de quemar a una menor en La Isleta

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido este martes revocar la orden de prisión provisional dictada el pasado 21 de junio que pesaba sobre el joven investigado tras el incidente ocurrido el 16 de junio de este año en el barrio de La Isleta, donde una menor resultó herida grave por quemaduras, ha informado este martes la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El cambio de medida cautelar se produce después de que la menor, tras mejorar de sus lesiones, haya podido declarar ante la policía.

Según fuentes judiciales, ambos testimonios —el de la víctima y el del joven implicado— coinciden y apuntan a un incendio fortuito, en línea con las primeras conclusiones extraídas por los informes preliminares de la policía.

La investigación del caso sigue abierta

Aunque se ha decidido dejar al joven en libertad provisional, la investigación permanece activa para esclarecer completamente los hechos. El juez ha valorado que no subsisten los motivos que inicialmente justificaron la prisión provisional, dado que las declaraciones de los implicados coinciden y señalan la ausencia de intencionalidad.

En un primer momento, los informes médicos apuntaron a que las lesiones de la víctima habían sido causadas por la acción directa de un líquido inflamable arrojado sobre su cuerpo. Esa hipótesis condujo a la detención del investigado y a su ingreso en prisión.

Sin embargo, la evolución de la instrucción ha modificado el escenario. La propia víctima, en su declaración inicial ante la Policía —recogida en vídeo—, sostuvo que el fuego se había originado de forma fortuita, versión coincidente con la del investigado y con lo reflejado en la reconstrucción de los hechos.

Conclusiones de la Policía Científica

Posteriormente, los informes médicos matizaron la teoría inicial y descartaron que hubiera evidencias claras de que la menor hubiera sido rociada con combustible. A ello se suman el informe de los Bomberos y las conclusiones de la Policía Científica, que avalan la posibilidad de un incendio accidental.

Un detalle relevante es el análisis de las grabaciones de seguridad, donde se aprecia cómo la víctima y el investigado se reencuentran fuera del inmueble y se abrazan tras escapar de las llamas, gesto interpretado por el juzgado como signo de colaboración mutua para evitar el peligro.

Decisión judicial

A la vista de estos elementos, el magistrado concluye que no existen indicios suficientes para sostener una imputación por tentativa de homicidio o lesiones dolosas graves, aunque mantiene la investigación abierta para esclarecer si existió algún grado de imprudencia en el origen del incendio.

En consecuencia, el juez entiende que resulta desproporcionado prolongar la prisión provisional y acuerda sustituirla por medidas menos gravosas.

Condiciones impuestas

El auto establece que el investigado deberá comparecer semanalmente ante el juzgado y tendrá prohibida la salida de la isla, medidas que buscan garantizar su sujeción al proceso. Además, seguirá figurando como investigado hasta la conclusión definitiva de la instrucción.

Próximos pasos

La resolución puede ser recurrida mediante recurso de reforma en el plazo de tres días y, de manera subsidiaria, a través de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días.

Con esta decisión, la investigación se orienta ahora a esclarecer en detalle las circunstancias que provocaron el fuego en el que resultó gravemente herida la menor quemada en La Isleta.

