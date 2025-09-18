El juez abre juicio oral a los cuatro futbolistas investigados, entre ellos al grancanario Raúl Asencio, por la difusión de vídeos sexuales
Tres de los investigados deben presentar una fianza de 20.000 euros y otro de 15.000 en el plazo de 24 horas
El Juzgado de Instrucción Nº3 de San Bartolomé de Tirajana ha notificado recientemente la apertura de juicio oral contra cuatro futbolistas, entre ellos el jugador grancanario del Real Madrid Raúl Asencio, implicados presuntamente en la grabación y difusión sin consentimiento de vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor de edad. Estos hechos ocurrieron en un espacio privado de un club de playa situado en el sur de Gran Canaria, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El auto, fechado el 2 de septiembre de 2025, establece que la apertura de juicio no admite recurso, salvo que se viera afectada la situación personal de los investigados. Ninguno de los acusados se encuentra actualmente privado de libertad, por lo que esta vía no será aplicable en este caso, aclara el TSJC.
Fianzas
La resolución judicial señala que los implicados deberán prestar fianza en un plazo de 24 horas: tres de ellos por un importe de 20.000 euros cada uno y el cuarto, cuya acusación se centra únicamente en la difusión de los vídeos, por una cuantía de 15.000 euros. En caso de impago, la justicia procederá al embargo de bienes.
Los exjugadores de las cadenas de filiales del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García deben depositar sendas fianzas de 20.000 euros, mientras que el juez requiere a Raúl Asencio que aporte una de 15.000 euros, detalla Efe. La diferencia estriba en que a los tres primeros no solo se les acusa de haber difundido los vídeos, sino de ser los autores de esas grabaciones, sin contar con permiso de las afectadas.
Cargos de los investigados
Según lo recogido en el auto, el Ministerio Fiscal atribuye a dos de los futbolistas delitos de distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad, conforme a lo establecido en el Código Penal español. Al tercer implicado, se le imputa igualmente distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad, mientras que al cuarto, la acusación es por dos delitos contra la intimidad.
Además, las dos presuntas víctimas han presentado acusación particular, aunque una de ellas sólo lo ha hecho en relación a los tres primeros investigados.
Habrá ampliación.
