Detenida en A Coruña una mujer de 23 años en búsqueda y captura por varios juzgados de Gran Canaria
La mujer fue interceptada durante un control
Agentes de la Policía Local de Ares (A Coruña) han detenido a una mujer de 23 años sobre la que pesaban cinco requisitorias judiciales de "búsqueda e ingreso en prisión" emitidas por diferentes juzgados de Gran Canaria.
La detención se produjo gracias a las labores de prevención de Seguridad Ciudadana y a la colaboración con la Guardia Civil y después de que los agentes tuviesen indicios de que la mujer se encontraba en la zona.
En concreto, el pasado 11 de septiembre, montaron un dispositivo de control de seguridad ciudadana en un punto clave del municipio. Durante el operativo, se detuvo un vehículo en el que viajaba la sospechosa.
Tras su identificación, los agentes confirmaron que se trataba de la persona en busca y captura, procediendo a su detención. La mujer fue puesta a disposición judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.
