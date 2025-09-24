El Supremo absuelve a la exconcejala de Arrecife Isabel Martinón en una de las piezas del 'caso Montecarlo'
La exedil de Hacienda fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a pagar una décima parte de las costas procesales.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a la exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife Isabel Martinón del delito de prevaricación por el que había sido condenada en el caso Inelcon, una de las piezas del 'caso Montecarlo'.
En un fallo judicial dictado el pasado 17 de septiembre, el alto tribunal admitió el recurso de casación presentado por la defensa de la exconcejala de Arrecife y revocó la condena dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en su contra.
La Audiencia había condenado en 2022 a Isabel Martinón por firmar tres órdenes de pago valoradas en 55.566 euros a dos empresas y aseguró que la entonces edil de Hacienda conocía "los defectos de los que adolecía la tramitación de las facturas". Martinón fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a pagar una décima parte de las costas procesales.
Más información en La Voz de Lanzarote.
- Jorge Rey anuncia un cambio importante del tiempo en Canarias: 'Llegarán lluvias...
- Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
- Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- 100 minutos, carne infinita y parrilla en la mesa: así es el primer buffet coreano de Las Palmas de Gran Canaria
- El ‘Greeting Man’ aguarda en una nave del Puerto de Las Palmas hasta su instalación
- Así es el avión de John Travolta con el que aterrizó en Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria anula el cierre del taller de megayates que decretó por error