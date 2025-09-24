El Supremo absuelve a la exconcejala de Arrecife Isabel Martinón en una de las piezas del 'caso Montecarlo'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a la exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife Isabel Martinón del delito de prevaricación por el que había sido condenada en el caso Inelcon, una de las piezas del 'caso Montecarlo'.

En un fallo judicial dictado el pasado 17 de septiembre, el alto tribunal admitió el recurso de casación presentado por la defensa de la exconcejala de Arrecife y revocó la condena dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en su contra.

La Audiencia había condenado en 2022 a Isabel Martinón por firmar tres órdenes de pago valoradas en 55.566 euros a dos empresas y aseguró que la entonces edil de Hacienda conocía "los defectos de los que adolecía la tramitación de las facturas". Martinón fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a pagar una décima parte de las costas procesales.

