Denuncian "enchufismo" en las oposiciones a bomberos en Lanzarote: el TSJC desvela graves irregularidades

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) da la razón a un bombero del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote que denunció la existencia de irregularidades graves en el reciente proceso selectivo de bomberos para dicho órgano.

La sentencia, con fecha del pasado 25 de septiembre, expone con claridad una serie de prácticas que vulneran tanto la igualdad de oportunidades entre los opositores como la calidad del servicio público esencial que prestan los bomberos a la ciudadanía.

El fallo del TSJC estima en parte el recurso de apelación interpuesto por el bombero denunciante contra la sentencia de 2 de septiembre de 2024 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Las Palmas y que anula de forma parcial.

Una diferencia de puntuación que cambia el resultado

Uno de los puntos más llamativos de la sentencia es el caso de un aspirante que, según la valoración inicial, alcanzó 2,76 puntos en méritos, frente a los 0,58 puntos reales que le corresponderían tras un análisis ajustado a la legalidad.

Esta diferencia de más de dos puntos justificó la obtención de una plaza, dejando fuera a otros aspirantes con mejores calificaciones y formación específica.

Irregularidades detectadas en la valoración de méritos

La letrada Almudena Viota Mariñas, encargada de la defensa del caso, explica que el tribunal detectó irregularidades sistemáticas que alteraron de forma notable el resultado del proceso. Según la resolución judicial, se valoraron cursos sin relación directa con la plaza, como tecnologías para carretillas elevadoras y transporte de cargas, que a todas luces no corresponden a las competencias exigidas para bomberos.

El TSJC no pudo probar una relación de amistad entre un miembro del tribunal y el opositor que resultó beneficiado

Además, el tribunal señala que se permitió el cómputo duplicado de cursos de primeros auxilios, valorando injustificadamente varias veces los mismos contenidos. La letrada denuncia que "se han computado cursos sin homologación acreditada, como los de PREVIMAC y RCP Plan Nacional, donde las propias entidades han certificado que no imparten cursos o solo proporcionan aval científico. Particularmente grave resulta el cómputo de cuatro cursos de desfibrilación manifiestamente caducados según el Decreto 157/2015".

Un procedimiento desvirtuado y falta de transparencia

A pesar de que el TSJC no pudo probar una relación de amistad entre un miembro del tribunal y el opositor que resultó beneficiado, la acumulación de errores y valoraciones irregulares deja constancia de la falta de imparcialidad en el procedimiento. La abogada Almudena Viota denuncia que en la isla existen procesos donde “las plazas están adjudicadas antes incluso de publicarse”, poniendo de manifiesto el problema estructural del enchufismo en determinadas oposiciones.

La abogada Almudena Viota denuncia que en Lanzarote existen procesos donde “las plazas están adjudicadas antes incluso de publicarse”

La letrada incide en la gravedad de estos hechos, especialmente por tratarse de bomberos, profesionales de cuya preparación depende la seguridad de las personas. “No solo se vulneran los derechos de los opositores, sino que se compromete la calidad del servicio público esencial para todos los ciudadanos de Lanzarote”, advierte.

La sentencia marca un antes y un después

El fallo judicial del TSJC es contundente y sienta un importante precedente: los tribunales revisarán de manera exhaustiva las oposiciones cuando existan indicios de irregularidad, dejando atrás la habitual discrecionalidad de los órganos de selección. Esto supone una advertencia a las administraciones para asegurar la trasparencia y objetividad en todas las fases de los procesos selectivos, en consonancia con la normativa nacional y autonómica sobre función pública.

Más control y vigilancia en futuras oposiciones

Esta sentencia pone el foco en la necesidad de mejorar los mecanismos de control y reforzar la supervisión sobre los tribunales encargados de oposiciones públicas. La transparencia y la igualdad de oportunidades son pilares fundamentales del acceso al empleo público, tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española.

El TSJC señala en la sentencia que "se indicará a las partes qué recurso cabe contra la misma y las condiciones que debe reunir su interposición".