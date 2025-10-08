Agresión sexual en Telde: acude a casa de su expareja y abusa de ella tras quebrantar la orden de alejamiento

Un hombre acudió el pasado 25 de junio, sobre las 19.30 horas, al domicilio de su expareja sentimental en Telde. Una vez en la vivienda, se dirigió al baño y luego se sentó en el sofá, pero ella le pidió que abandonara la casa a la vez que se dirigía hacia la cocina. En ese momento, el hombre “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le sigue tocándole el glúteo y, acto seguido, la sujeta poniéndole las manos sobre los pechos [...] ante lo que ella le pide que la suelte”, continuando la agresión sexual en la cocina del inmueble, según el relato de los hechos que hace Fiscalía.

El procesado se encuentra privado de libertad por esta causa desde el 25 de junio de 2025 y en prisión provisional desde el día 27 de junio de 2025, detalla la Fiscalía. La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas programó la vista para este miércoles, 8 de octubre, con la previsión de conformidad por parte del acusado de la pena solicitada por la Fiscalía.

Condenas anteriores del acusado

Como consecuencia de esta agresión, la víctima sufrió lesiones en varias partes de la cara ("erosión en zona frontal superior central y erosión superficial inframandibular derecha y en zona inframandibular izquierda") para lo que precisó de “una primera asistencia facultativa y un tiempo de curación estimado en 4 días no impeditivos para sus ocupaciones habituales”.

El acusado ya había sido condenado el 6 de julio de 2015 por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Telde por un delito de lesiones y otro de quebrantamiento respecto de la misma víctima. Además, en sentencia firme de 14 de marzo de 2015 del mismo órgano judicial de Telde, fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

En sentencia firme de 5 de agosto de 2015 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife fue condenado por un delito de quebrantamiento.

Penas que solicita la Fiscalía

Los hechos sucedidos en Telde el pasado junio son, a criterio de la Fiscalía, son constitutivos de un delito de agresión sexual y otro delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

El Ministerio Fiscal pidió para el acusado dos años de prisión por el delito de agresión sexual con la prohibición de aproximarse a su expareja, su domicilio, lugar de trabajo, lugar frecuentado por ella o cualquier lugar donde se encuentre a una distancia no inferior a 500 metros, así como de comunicarse con ella, por cualquier medio, directa o indirectamente, durante un tiempo de 3 años y 6 meses.

Libertad vigilada

Por otro lado, la Fiscalía solicitó la medida de libertad vigilada por un tiempo de 2 años correspondiendo la concreción de las medidas que la integren al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria competente y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiemposuperior de 4 años.

Por el delito de lesiones, la Fiscalía interesa la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de 2 años y un día y la prohibición de aproximarse a su expareja, a su domicilio, lugar de trabajo, lugar frecuentado por ella o cualquier lugar donde se encuentre a una distancia no inferior a 500 metros, así como de comunicarse con ella, por cualquier medio, directa o indirectamente, durante un tiempo de 2 años.

Asimismo, le solicita el abono de las costas procesales, imdenizar a la víctima con 140 euros por las lesiones sufridas y en la cantidad de 600 euros por daños morales.