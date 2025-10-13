Miguel Pallarés Rodríguez, nuevo fiscal delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Audiencia de Las Palmas
Es presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y está condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort por Orden de 24 de junio de 2000
Miguel Pallarés Rodríguez ha sido nombrado este mes de octubre fiscal delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Fiscal de carrera por oposición desde 1992 y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), entre sus méritos también destaca estar en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort por Orden de 24 de junio de 2000.
Su carrera profesional arrancó en 1989 como juez sustituto en los Juzgados de Guafix (Granada), y posteriormente sirvió en la Fiscalía de Málaga y de Cádiz, la Adscripción permanente de Algeciras y de Arrecife o la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, destino en el que desempeñó sus funciones en plaza de Coordinador de la Fiscalía. Desde el año 2008 ocupó la plaza de Fiscal Coordinador de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Ha ejercido como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Lanzarote y la Academia de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas y diarios, así como participado a modo de ponente en numerosos cursos. También fue director de los cursos 'La defensa estatutaria de los fiscales' en 2025 y 'Prevención de riesgos laborales y otros derechos de los fiscales' en 2020, ambos organizados por el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid.
