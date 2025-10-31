El jurado declara culpable a la pareja que intentó incendiar una vivienda de Guía con sus moradores dentro.

El jurado popular ha declarado culpable a la pareja que intentó prender fuego a la vivienda de sus vecinos en Guía con sus moradores en el interior el 22 de julio de 2021. El veredicto, leído a primera hora de la tarde de este viernes, considera autor material de los hechos a Daniel A. C. y le atribuye delitos de tentativa de homicidio, incendio, allanamiento de morada y daños. Por otro lado, determina que su pareja Yurena F. C. ayudó a bloquear la salida a sabiendas de que había un matrimonio en su interior.

El fiscal César Casorrán pide 25 años de cárcel para el principal encausado y 10 años para su pareja al imputarle distintos grados de responsabilidad como cómplice y cooperadora necesaria. La solicitud también incluye órdenes de alejamiento hacia las víctimas por periodos de 15 y 12 años. La acusación particular que representa a la familia, ejercida por el letrado Yeray Figueras, mantiene su petición de 36 y 17 años de prisión.

En cambio las defensas, tras escuchar los resultados de la deliberación, han solicitado que se imponga la pena mínima por cada uno de los delitos que se les imputan a los encausados. El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial deberá emitir a continuación una sentencia en función de los hechos considerados probados por el jurado popular.