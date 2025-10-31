El jurado declara culpable a la pareja que intentó incendiar una vivienda de Guía con sus moradores dentro
El veredicto considera que el principal acusado apuñaló a dos víctimas y prendió fuego a la única salida mientras rezaba “llega la hora de vuestra muerte, a sufrir”
El jurado popular ha declarado culpable a la pareja que intentó prender fuego a la vivienda de sus vecinos en Guía con sus moradores en el interior el 22 de julio de 2021. El veredicto, leído a primera hora de la tarde de este viernes, considera autor material de los hechos a Daniel A. C. y le atribuye delitos de tentativa de homicidio, incendio, allanamiento de morada y daños. Por otro lado, determina que su pareja Yurena F. C. ayudó a bloquear la salida a sabiendas de que había un matrimonio en su interior.
El fiscal César Casorrán pide 25 años de cárcel para el principal encausado y 10 años para su pareja al imputarle distintos grados de responsabilidad como cómplice y cooperadora necesaria. La solicitud también incluye órdenes de alejamiento hacia las víctimas por periodos de 15 y 12 años. La acusación particular que representa a la familia, ejercida por el letrado Yeray Figueras, mantiene su petición de 36 y 17 años de prisión.
En cambio las defensas, tras escuchar los resultados de la deliberación, han solicitado que se imponga la pena mínima por cada uno de los delitos que se les imputan a los encausados. El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial deberá emitir a continuación una sentencia en función de los hechos considerados probados por el jurado popular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria
- Nueva Canarias destituye a Teodoro Sosa como portavoz en el Cabildo y nombra a Carmelo Ramírez
- Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
- Un estruendo a las 1:19 horas: así vivieron los vecinos de Agaete el seísmo que sacudió sus casas
- Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España