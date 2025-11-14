Los graduados sociales premian la excelencia laborista y el progreso en las relaciones laborales

La XLIII edición de las Jornadas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos cerró ayer tras dos días de conferencias y el reconocimiento a algunos de sus miembros más experimentados. Organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, también sirvió para la toma de posesión de los 22 nuevos profesionales que prometieron sus cargos.

En el acto institucional, que tuvo lugar este viernes, se concedió la Medalla de Oro al Mérito Colegial al gerente del Colegio, Eladio Javier Sánchez Fleitas, por su destacable trayectoria desde 1985 y por "haber contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento, consolidación y buen funcionamiento de esta institución, desempeñando su labor con lealtad, rigor y un profundo sentido de responsabilidad y compromiso colegial". Asimismo, se reconoció al Cabildo de Gran Canaria por su colaboración institucional con la corporación profesional.

Medallas al mérito profesional

Por su parte, se otorgaron las Medallas al Mérito Profesional a los profesionales que han realizado un "ejercicio ejemplar de la profesión, el estudio constante y la actualización permanente, el acompañamiento responsable a empresas, trabajadores y administraciones y, sobre todo, por el compromiso firme con la justicia social que define la esencia y la vocación del graduado social".

Concretamente, las medallas de bronce fueron concedidas a Daniel García Roque, María Teresa Hernández Hernández y Emilio Guillermo Parrado Delgado por cumplir 15 años de ejercicio profesional con una trayectoria que consolida "el conocimiento técnico y la madurez en el compromiso con la sociedad y con este Colegio".

Las medallas de plata se entregaron a los profesionales que, tras 25 años de ejercicio profesional, han demostrado una "dedicación constante de formación continua y de compromiso con la excelencia técnica que distingue el trabajo del graduado social". Los homenajeados fueron Benjamin Pedro Martín Saavedra, Carlos Milán Morales, Miguel Ángel Pérez Santana, Ricardo Sánchez León y Pedro José Suárez Alí.

Las medallas de oro homenajearon a "quienes cumplen 35 años de ejercicio profesional, responsabilidad, experiencia acumulada y servicio a la ciudadanía y a este Colegio". Los galardonados fueron Ángel Carlos de Vega Viso, José Antonio Marrero Santana, José Manuel Rivero Rivero y Julio Antonio Rubio Angulo.

Reconocimiento honorífico y joven

Los reconocimientos honoríficos por los 50 años de colegiación fueron para Juan Manuel Ramírez Rodríguez y José Miguel Santana de León, quienes recibieron en nombre del Colegio "admiración, gratitud y reconocimiento público por su trayectoria ejemplar y por toda una vida dedicada al servicio de la justicia social".

Finalmente, se entregó el Premio Joven Laboralista a Horacio Samuel Suárez Santana por su Trabajo de Fin de Grado, titulado 'Comunicación social y liderazgo ético en las empresas. El factor humano y su influencia en la percepción de una jefatura eficaz e imagen corporativa adecuada', tutorizado por Heriberto Javier Rodríguez Mateo, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El accésit fue para Fabiola Arencibia Trenzado por su Trabajo de Fin de Grado titulado 'Viabilidad estratégica y definición de la personalidad jurídica de una empresa de cuidados familiares', tutorizado por Rosa María Batista Canino, en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Inteligencia artificial y teletrabajo en la jurisprudencia

Durante las jornadas, destacados magistrados, catedráticos, juristas y profesionales del Derecho del Trabajo y de los Recursos Humanos abordaron los desafíos actuales del mundo laboral, pasando por los retos que plantea la incidencia de la inteligencia artificial, la flexibilidad en las empresas y la evolución de la jurisprudencia laboral.

La primera ponencia corrió a cargo de Omar Molina García, director del Área Laboral en Augusta. En ella, abordó desde el punto de vista jurídico los efectos de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el teletrabajo en el mundo laboral.

Relaciones laborales y mobbing

Seguidamente, se analizaron algunas claves sobre la transformación de las relaciones laborales de cara al futuro. La conferencia estuvo conducida por María Salas Porras, profesora titular en la Universidad de Málaga, junto a Carmen Sánchez Gombau, doctora en Psicología por la Universidad de Valencia.

El 14 de noviembre, en horario de mañana, Francisco Trujillo Pons, profesor titular en la Universitat Jaume I, introdujo algunas nociones sobre la detección, prevención y actuación en casos de mobbing.

Incapacidad y flexibilidad en el trabajo

A continuación, el magistrado Óscar González Prieto ilustró sobre el impacto real de las decisiones de las empresas y los recursos humanos en el sector social, para después dar paso a una mesa redonda sobre la gestión de la incapacidad temporal. En ella intervinieron el INSS, la mutua Asepeyo, UGT Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios.

Después, el socio fundador de Globalfinanz José Antonio Jareño Moratalla explicó "lo que todo graduado social debe saber" sobre responsabilidad civil en el ámbito profesional. Luego llegó el turno de Concepción Morales, magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien explicó herramientas jurídicas para la adaptación y flexibilidad laboral.

Finalmente, y antes de dar paso al acto institucional, tomó la palabra el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio Vicente Sempere Navarro, quien habló sobre el impacto en las relaciones laborales de los últimos pronunciamientos del TS.