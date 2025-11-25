CIMA y Cristina Andreu incumplen la sentencia que vulneró el honor de Marta de Santa Ana, según la productora

El conflicto legal entre la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y la productora canaria Marta de Santa Ana ha dado un nuevo giro. El Juzgado de Primera Instancia Nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria emitió un auto el pasado 18 de noviembre de 2025 en el que confirma que la sentencia firme de 27 de julio de 2022, dictada en favor de la productora, no ha sido ejecutada en sus términos esenciales, según fuentes cercanas a De Santa Ana.

La citada sentencia, que ya había sido ratificada en tres instancias, incluyendo el Tribunal Supremo, condenaba a CIMA y a su presidenta, Cristina Andreu, por vulnerar el honor de Marta de Santa Ana.

El incumplimiento de la sentencia

El fallo judicial condenó a la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales y a su representante, Cristina Andreu, por difundir información que dañó la imagen y el honor de la productora. Sin embargo, según el despacho de abogados Arauz de Robles, encargado de defender los intereses de Marta de Santa Ana, los comentarios lesivos contra su cliente seguían publicados en la web de CIMA y en sus redes sociales, a pesar de la sentencia. Además, según el despacho de letrados, "no consta publicación efectiva en la Agencia EFE ni justificantes de pago; y los enlaces insertados en Canarias7 y ABC no cumplen los requisitos del fallo".

La jueza que ahora revisa el caso ha ordenado que se continúe con la ejecución de la sentencia hasta su completo cumplimiento y ha condenado a CIMA y Cristina Andreu al pago de las costas del proceso judicial, relevan desde el entorno de la productora.

Un nuevo perjuicio a la afectada

El incumplimiento de la sentencia ha generado un nuevo perjuicio a la víctima, Marta de Santa Ana, quien ya había sido gravemente afectada por los comentarios iniciales que vulneraban su honor. Además, la nueva junta directiva de la asociación no ha dirigido ninguna disculpa a la productora, lo que agrava aún más la situación, denuncian.

En enero de 2025, el Tribunal Supremo ratificó la condena a CIMA y Cristina Andreu, reconociendo que sus acciones estigmatizaron a la productora canaria y afectaron gravemente su vida profesional. La sentencia subrayó la importancia de respetar los derechos al honor y la dignidad, especialmente en un contexto donde las figuras públicas están expuestas a un mayor escrutinio.

Jornadas de mujeres en el audiovisual

El caso de Marta de Santa Ana también ha abierto un debate sobre el papel de CIMA en las políticas públicas sobre igualdad en el ámbito del audiovisual. El Gobierno de Canarias ha organizado unas jornadas sobre mujeres en el audiovisual, programadas para el 26 de noviembre, y ha encargado la coordinación a la propia asociación condenada, que tiene su sede en Madrid y no está registrada en el Registro de Asociaciones Canarias, aseguran fuentes próximas a De Santa Anta. Este hecho, añaden, ha generado incertidumbre sobre la postura del Ejecutivo regional respecto al incumplimiento de la sentencia y la falta de responsabilidad de la organización hacia una productora canaria.

En el pasado, Marta de Santa Ana fue apartada de su cargo en el sector cultural canario a petición de CIMA, en un proceso sin juicio, durante la legislatura anterior, bajo el mandato del consejero de Cultura Juan Márquez. La actual consejera de Cultura, Migdalia Machín, y el viceconsejero Horacio Umpiérrez se enfrentan ahora a la presión de tomar medidas para reparar lo sucedido, especialmente después de este nuevo incidente en el que la asociación vuelve a causar daño a una productora canaria, consideran los allegados a De Santa Ana.

Una carrera marcada por la lucha por la igualdad en el audiovisual

Marta de Santa Ana es una profesional con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la cultura y el audiovisual. A lo largo de su carrera ha logrado importantes hitos con su película Benito Pérez Buñuel, un documental cien por cien canario que ha obtenido tres premios internacionales y ha sido proyectado en varios países, incluyendo Uruguay, Colombia, Perú, Argentina, Ucrania, Estados Unidos y China. La película también ha sido emitida en canales de televisión como TVE, Telemadrid y Televisión Canaria. Además, ha sido objeto de estudio en eventos académicos como las jornadas "Buñuel Galdosiano" en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En su lucha por la igualdad de género en el sector audiovisual, Marta de Santa Ana ha sido una de las principales defensoras de la inclusión de medidas para fomentar la participación de las mujeres en este ámbito, resaltan desde su entorno. Entre sus logros se encuentra la creación de las primeras jornadas de mujeres del audiovisual en Canarias, la introducción de puntos específicos en las ayudas públicas para el fomento del trabajo de las mujeres en el sector y la implementación de políticas de igualdad en las televisiones autonómicas. También fue clave en la creación del primer premio para el fomento de la igualdad en un festival de cine de Canarias. Consiguió el apoyo unánime del Parlamento de Canarias para implementar estas iniciativas.