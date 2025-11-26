Siete años de cárcel por tratar de llevar a Canarias droga oculta en bombonas de butano
El condenado, además de la pena de prisión, debe hacer frente a una multa de 213.162,43 euros tras ser interceptado por la Guardia Civil cuando pretendía embarcar en un barco rápido con destino a Canarias
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a siete años de prisión tras interceptado cuando pretendía embarcar en un barco rápido con destino a Canarias con dos bombonas de butano con doble fondo en las que ocultaba distintas cantidades de diferentes drogas.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera autor de un delito contra la salud pública con la agravante de notoria importancia, por lo que, además de la pena de prisión, le impone el pago de una multa de 213.162,43 euros.
Drogas ocultas en las bombonas
En las bombonas ocultaba cuatro gramos de heroína, 2,8 kilos de hachís en 200 bellotas y 8 pastillas; 1,3 kilos de polvo blanco desconocido; 986,8 gramos en un paquete de crack; 1,9 kilos de MMDD en 10 paquetes, 74 pastillas de diazepam y 47 pastillas de sinogan, así como una báscula de precisión, bolsas de plástico pequeñas con cierre hermético, una caja con guantes de látex.
Se considera probado que el acusado, con conocimiento de que se trataba de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sobre las 23:00 horas del 25 de octubre de 2024 transportó en una furgoneta distintas cantidades de diferentes tipos de droga en el interior de dos bombonas de gas butano con doble fondo.
Interceptado por la Guardia Civil
Fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil de la Compañía Fiscal del Puerto de Huelva al realizar el control de embarque de pasajeros del barco en el Muelle Sur de Palos de la Frontera con destino a Canarias.
La sustancias intervenidas hubieran alcanzado en el mercado ilícito un valor total de 213.162,43 euros.