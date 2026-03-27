Culpable de homicidio imprudente el joven que mató a un hombre de un golpe en la cabeza en Mogán
El juez acuerda su puesta inmediata en libertad tras la lectura del veredicto al haber pasado dos años y ocho meses en prisión provisional
El jurado popular ha declarado culpable de un delito de homicidio imprudente a Abdelilah el F., el joven que mató a un hombre de un fuerte golpe en la cabeza tras una pelea en un centro comercial de Puerto Rico, en Mogán, el 16 de julio de 2023.
El veredicto leído al mediodía de este viernes determina que el acusado —un joven de 28 años, natural de Melilla y sin antecedentes penales— no tenía intención de acabar con la vida de Aziz el H., un conocido con el que no había mantenido conflictos previos.
El magistrado ponente, Pedro Herrera, ha decretado su puesta inmediata en libertad por haber pasado dos años y ocho meses en prisión provisional por esta causa.
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