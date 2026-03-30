Canarias lidera la litigiosidad en España por séptimo año pese al descenso de asuntos judiciales en 2025

Canarias se mantiene como la comunidad autónoma con mayor nivel de litigiosidad del país por séptimo año consecutivo, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A pesar de que en 2025 se registró un ligero descenso en el número total de asuntos judiciales, el Archipiélago continúa destacando por su elevada tasa de conflictos que llegan a los tribunales.

En concreto, durante el pasado año se contabilizaron 456.421 nuevos asuntos judiciales, lo que supone una caída del 4,1 % respecto a 2024. Sin embargo, este descenso no ha sido suficiente para modificar la posición de Canarias en el conjunto del Estado, ya que la tasa de litigiosidad alcanzó los 202,06 casos por cada 1.000 habitantes.

Esta cifra se sitúa muy por encima de la media nacional, que fue de 159,56 pleitos por cada 1.000 habitantes, y también supera con claridad a la segunda comunidad en este ranking, la Comunidad de Madrid, que registró 166,46.

Más asuntos pendientes pese a la estabilidad en resoluciones

Uno de los datos más relevantes del informe es el aumento de la carga de trabajo acumulada en los juzgados canarios. A cierre de 2025, quedaron en trámite 266.068 asuntos, lo que representa un incremento del 7 % respecto al año anterior.

En paralelo, los órganos judiciales resolvieron 440.729 casos, una cifra prácticamente estable (un 0,1 % más que en 2024). Este equilibrio entre entrada y resolución de asuntos explica que, aunque el sistema judicial mantiene su capacidad operativa, no logra reducir de forma significativa el volumen de procedimientos pendientes.

Evolución por jurisdicciones: civil y penal concentran la mayor carga

El análisis por órdenes jurisdiccionales muestra diferencias significativas en la evolución de los procedimientos.

Jurisdicción civil

El ámbito civil continúa siendo uno de los más activos en Canarias. En 2025 se registraron 204.853 asuntos, lo que supone un descenso del 6,5 %. No obstante, los juzgados lograron resolver 198.449 casos, un 1,3 % más que el año anterior.

Las Islas registraron el año pasado un promedio de 202 pleitos por cada 1.000 habitantes, 48 más que la media nacional

Pese a esta mejora en la resolución, el número de asuntos pendientes aumentó hasta los 165.630, un 4,2 % más. Esto refleja que, aunque se resuelven más procedimientos, la acumulación sigue creciendo.

Jurisdicción penal

En el orden penal, los datos muestran una ligera reducción en la actividad. Se registraron 201.915 nuevos asuntos, un 0,9 % menos que en 2024, mientras que se resolvieron 196.316 casos, un 2,2 % menos.

El número de procedimientos pendientes también creció, alcanzando los 56.402, lo que supone un aumento del 4,2 %. Este comportamiento coincide con la tendencia nacional, donde la jurisdicción penal es la única que experimenta incrementos en la entrada de casos.

Jurisdicción contencioso-administrativa

En este ámbito se produjo una de las caídas más significativas en la entrada de asuntos. Durante 2025 se iniciaron 16.263 procedimientos, un 18,3 % menos que el año anterior.

Sin embargo, la capacidad de resolución aumentó notablemente, con 15.798 casos resueltos (un 28,1 % más). Aun así, el volumen de asuntos pendientes creció hasta los 17.498, un 7,6 % más.

Varias personas acceden al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Jurisdicción social

El orden social, vinculado principalmente a conflictos laborales, registró 33.344 nuevos procesos, un ligero incremento del 1,3 %. En cambio, los asuntos resueltos descendieron hasta los 30.166 (un 4,3 % menos).

Este desequilibrio provocó un aumento notable de la pendencia, con 26.538 casos pendientes, un 11,7 % más que en 2024.

Producción judicial: más sentencias, menos autos

Durante 2025, los órganos judiciales canarios dictaron un total de 110.329 sentencias, lo que supone un incremento del 3 % respecto al año anterior. La media se situó en casi 497 resoluciones por órgano judicial.

En cuanto a otras resoluciones, se contabilizaron 246.334 autos (un 0,7 % menos) y 93.214 decretos, con una media de más de 400 por órgano.

El registro de asuntos sólo se incrementó en el Archipiélago en la jurisdicción social, y lo hizo en un 1,3%

Además, se registraron 60.650 ejecuciones de sentencias, de las cuales se resolvieron 73.071. A cierre del ejercicio, quedaron en trámite 173.098 ejecuciones, lo que evidencia el volumen de trabajo que aún soporta el sistema judicial.

Indicadores de funcionamiento judicial

El informe también analiza indicadores clave para evaluar la eficiencia del sistema judicial:

Tasa de pendencia: Canarias registró un 0,60, en línea con la media nacional.

Canarias registró un 0,60, en línea con la media nacional. Tasa de resolución: se situó en 0,97, ligeramente por debajo del promedio estatal.

se situó en 0,97, ligeramente por debajo del promedio estatal. Tasa de congestión: alcanzó 1,60, también próxima a la media nacional (1,62).

Estos datos indican que, aunque el sistema judicial canario mantiene niveles similares al conjunto del país, la elevada litigiosidad condiciona su funcionamiento.

Diferencias entre provincias: Las Palmas, entre las más litigiosas

El análisis provincial refleja importantes diferencias dentro del Archipiélago. La provincia de Las Palmas registró una tasa de 206,57 casos por cada 1.000 habitantes, situándose como la segunda más alta de España, solo por detrás de Lugo.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife presentó una tasa inferior, con 176,44 litigios por cada 1.000 habitantes, aunque igualmente por encima de la media nacional.

Contexto nacional: menos asuntos, pero más acumulación

En el conjunto de España, los órganos judiciales registraron en 2025 un total de 7.550.806 asuntos, lo que supone un descenso del 3,2 %. Sin embargo, la capacidad de resolución aumentó, con 7.437.033 casos resueltos (un 2 % más).

A pesar de ello, los asuntos pendientes crecieron hasta los 4.673.596, un 3,4 % más que en 2024. Este incremento refleja una tendencia generalizada de acumulación de procedimientos en los tribunales.

Por jurisdicciones, el comportamiento fue desigual:

Civil: descenso del 7,7 % en nuevos asuntos, pero aumento del 4,9 % en resoluciones.

descenso del 7,7 % en nuevos asuntos, pero aumento del 4,9 % en resoluciones. Penal: incremento del 1,4 % en la entrada de casos.

incremento del 1,4 % en la entrada de casos. Contencioso-administrativo: descenso tanto en ingresos como en resoluciones.

descenso tanto en ingresos como en resoluciones. Social: caída en nuevos asuntos y aumento de la pendencia.

El informe completo del CGPJ, en este enlace.