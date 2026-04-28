Inmaculada Medina comparece ante el juez por su presunta implicación en el ‘caso Valka’

La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha acudido en la mañana de este martes a la Ciudad de la Justicia para declarar ante el juez por su presunta implicación en el ‘caso Valka’. El magistrado Rafael Passaro Cabrera investiga si cometió delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en la supuesta trama de corrupción municipal.

La exedila, que dimitió el pasado mes de noviembre tras la ampliación de la querella por parte del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, anunció en declaraciones a los medios de comunicación que intentará defender su inocencia y que actúa “con la conciencia tranquila” por su actuación.

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria indaga, en esta pieza separada, en una serie de facturas presuntamente infladas emitidas entre 2015 y 2022 en el área de Parques y Jardines.

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La causa también investiga a los anteriores responsables del área, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, al empresario Felipe Guerra como supuesto beneficiado y a su entidad, Guerra Patrimonial. Todos ellos se han acogido a su derecho a guardar silencio.