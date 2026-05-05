El Supremo sienta precedente y concede 26 semanas de permiso a una madre soltera en Canarias

El Tribunal Supremo ha vuelto a sentar un precedente clave en materia de conciliación familiar al reconocer el derecho de una madre soltera de Tenerife a ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de menor hasta un total de 26 semanas. Esta decisión supone un nuevo paso en la equiparación de derechos entre familias monoparentales y biparentales, con el foco puesto en el bienestar del menor.

La resolución judicial confirma que, además de las 16 semanas reconocidas legalmente, la madre tiene derecho a disfrutar de 10 semanas adicionales, equivalentes al permiso que correspondería a un segundo progenitor en una familia tradicional.

Este fallo no solo afecta al caso concreto, sino que consolida una línea jurisprudencial que ya empieza a marcar el camino para futuras reclamaciones en España.

Uno de los pilares fundamentales de esta decisión es el principio del interés superior del menor, que ha sido determinante en la interpretación del tribunal.

El Supremo considera que limitar el tiempo de cuidado en familias monoparentales supone una desventaja clara para los hijos, ya que en los hogares con dos progenitores el tiempo de atención se reparte entre ambos. Por ello, negar esa posibilidad en familias con un solo progenitor implica una situación de desigualdad.

En este sentido, el tribunal entiende que los menores deben recibir condiciones de cuidado equivalentes, independientemente de la estructura familiar en la que nazcan.

Un recorrido judicial complejo hasta llegar al Supremo

El caso se remonta al año 2021, cuando nació la hija de la demandante. En ese momento, la madre recibió únicamente las 16 semanas de permiso establecidas por la normativa vigente.

Ante esta situación, decidió reclamar judicialmente la ampliación del permiso para incluir las semanas correspondientes al otro progenitor.

El proceso judicial atravesó varias fases:

En primera instancia, la justicia dio la razón a la madre.

Posteriormente, la Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló esa decisión tras un recurso presentado por la Seguridad Social.

Finalmente, el caso llegó al Supremo mediante un recurso de unificación de doctrina.

Durante este proceso, se tuvo en cuenta una resolución previa de tribunales catalanes que ya defendían una interpretación favorable a las familias monoparentales.

El papel del Tribunal Constitucional en el cambio de criterio

Un elemento clave que ha influido en esta sentencia es la intervención del Tribunal Constitucional, que recientemente declaró inconstitucional la limitación de derechos para las familias monoparentales en materia de permisos.

El Constitucional argumentó que impedir el acceso a condiciones equivalentes supone una discriminación indirecta, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de estos hogares están encabezados por mujeres.

Este pronunciamiento ha servido como base para que el Supremo refuerce su interpretación y consolide una doctrina más igualitaria.

Cómo se distribuyen las 26 semanas de permiso

La sentencia también aclara cómo debe aplicarse esta ampliación del permiso:

Las primeras seis semanas tras el parto son obligatorias e ininterrumpidas.

son obligatorias e ininterrumpidas. Estas semanas no pueden acumularse ni transferirse, ya que deben ser disfrutadas inmediatamente tras el nacimiento.

Las 10 semanas adicionales corresponden al permiso del segundo progenitor y son las que se suman al total.

Noticias relacionadas

De esta forma, se garantiza que el menor disponga de un periodo de atención más prolongado, similar al que tendría en una familia con dos progenitores.