Seis años de cárcel en Tenerife por agredir a una niña que conoció en redes

Una niña de 11 años fue captada a través de una red social por un hombre que conocía su edad y que terminó agrediéndola sexualmente en Tenerife. El acusado ha sido condenado a seis años de prisión, además de abonar 6.000 euros de indemnización y 4.000 euros de multa.

La sentencia incluye también la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor durante 13 años. Además, no podrá ejercer ninguna actividad, profesión u oficio que implique contacto con menores durante 14 años.

Los hechos se remontan a noviembre de 2022, cuando el hombre contactó con la víctima a través de una red social. Según admitió durante el juicio, celebrado a puerta cerrada, sabía que la niña tenía 11 años.

Aun así, ambos intercambiaron sus teléfonos. A partir de ese momento, el acusado comenzó a ganarse su confianza mediante promesas de recompensas económicas y conversaciones de alto contenido sexual.

Fotografías sexuales y agresiones en un vehículo

A través de esos contactos, el condenado consiguió que la menor le enviara fotografías de contenido pornográfico, tanto suyas como de terceros.

La relación derivó finalmente en encuentros presenciales. Según los hechos aceptados por el acusado, mantuvo relaciones sexuales plenas con la niña en su vehículo en al menos tres ocasiones, entre febrero y abril de 2023.

La menor sufre ansiedad y depresión tras contar lo ocurrido

La niña padece ansiedad y episodios depresivos después de decidir contar lo sucedido. Ese daño psicológico fue uno de los elementos considerados en el procedimiento judicial.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pedía inicialmente 13 años de cárcel y una indemnización de 2.000 euros por los daños morales sufridos por la menor. Sin embargo, el acusado aceptó finalmente una condena de seis años de prisión.

En la imposición de la condena se tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño. Antes de la celebración del juicio, el acusado depositó 1.900 euros.

Además de la pena de cárcel y las cantidades económicas fijadas, la sentencia incorpora medidas de protección prolongadas para evitar cualquier contacto futuro con la víctima y apartar al condenado de entornos profesionales vinculados a menores.