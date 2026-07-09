Condenan a ocho años y medio de prisión a un entrenador de voleibol por agredir sexualmente a una jugadora menor en Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a ocho años y medio de prisión a un entrenador de un club de voleibol de Gran Canaria por agredir sexualmente en varias ocasiones a una jugadora menor de edad durante la temporada 2022. La sentencia considera probado que el acusado se aprovechó de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, que vivía sola en la Isla tras haber sido fichada por un equipo procedente de la Península.

La Sección Sexta de la Audiencia declara al procesado, de nacionalidad portuguesa e identificado por las iniciales R.M.S.F., autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración. El tribunal concluye que las agresiones se produjeron entre enero y junio de 2022, cuando el condenado ejercía como entrenador de la menor y mantenía con ella una relación de confianza derivada de su responsabilidad deportiva.

La resolución sostiene que la prueba practicada durante el juicio fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Entre los elementos que sustentan la condena, los magistrados destacan la coherencia y persistencia del relato de la víctima, así como las corroboraciones externas que respaldan su testimonio.

La sentencia pone el foco en la situación de vulnerabilidad de la joven, que residía lejos de su entorno familiar y dependía del entrenador como una de sus principales figuras de referencia durante su estancia en Gran Canaria. Esa circunstancia, según recoge el fallo, facilitó que el acusado abusara de la posición de autoridad que ejercía sobre ella.

Los informes forenses incorporados al procedimiento concluyen, además, que la víctima presenta un cuadro compatible con estrés postraumático y ansiedad moderada, un daño psicológico que el tribunal ha tenido en cuenta para fijar la responsabilidad civil.

Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado nueve años de libertad vigilada, diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y guarda, así como quince años de prohibición para desempeñar profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.

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Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros y tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de ella o comunicarse por cualquier medio durante un periodo de 15 años. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.