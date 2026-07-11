Prisión provisional sin fianza para el conductor investigado por el atropello mortal de Almatriche

La magistrada del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por el atropello mortal ocurrido el pasado jueves en el barrio capitalino de Almatriche, en el que falleció un peatón de 40 años.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el investigado lo está de forma provisional por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y homicidio por imprudencia grave.

Además, durante la jornada se celebró un juicio rápido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad. Al no alcanzarse una conformidad entre las partes, las diligencias serán remitidas a una plaza de la Sección Penal del mismo Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre el incidente

Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves, cuando el conductor atropelló mortalmente a un peatón que cruzaba por un paso habilitado en la carretera de Almatriche. Tras el impacto, continuó la marcha y colisionó contra varios vehículos estacionados antes de alcanzar también a un motorista, que sufrió heridas de carácter leve.

Cuando los agentes de la Policía Local acudieron al lugar, el conductor trató de huir a pie y, según la investigación, llegó a amenazar con un cuchillo de unos ocho centímetros de hoja a los policías que intentaban detenerlo. Finalmente fue reducido y arrestado por los agentes.

Antecedentes

El detenido ya había sido condenado anteriormente por otra causa distinta. En 2009 fue arrestado en el marco de la denominada operación Bajón, una investigación de la Guardia Civil que desarticuló una banda dedicada a asaltar turistas y comerciantes en carreteras de Gran Canaria haciéndose pasar por agentes del instituto armado.

Según la investigación de aquella operación, los integrantes del grupo utilizaban uniformes de la Guardia Civil y armas simuladas, entre ellas una pistola y un fusil de asalto, para obligar a los conductores a detener sus vehículos y robarles sus pertenencias. Entre las víctimas figuró incluso un diplomático. La causa concluyó con el ingreso en prisión de varios de los implicados, entre ellos el ahora investigado por el atropello mortal.

Asimismo, hace apenas dos meses el conductor había sido interceptado por conducir bajo los efectos del alcohol, un episodio en el que no se produjeron heridos.