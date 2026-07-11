Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por el robo en una joyería del centro comercial El Mirador
Son investigados por un delito de robo con fuerza en un local abierto al público
Los dos hombres detenidos por su posible relación con el robo en una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, han pasado este sábado a disposición judicial en la Plaza de guardia del Tribunal de Instancia de Las Palmas l.
La magistrada ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos, investigados por el delito de robo con fuerza en un local abierto al público, con uso de instrumentos peligrosos y pertenencia a grupo criminal.
El robo se produjo el pasado 7 de julio en una joyería de la planta alta de dicho centro comercial, cuando cuatro encapuchados accedieron al local y rompieron las vitrinas para llevarse las joyas, huyendo en un vehículo que figura como sustraído.
Por su parte, las empleadas del establecimiento pudieron abandonarlo durante el asalto sin sufrir lesiones.
Detenciones
Dos días después del atraco, la Policía Nacional había detenido a dos de los presuntos ladrones. El primero, un joven de 22 años con antecedentes por otros robos y el segundo, otro hombre de 29 años que conducía el coche robado.
La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas y no descarta que se produzcan nuevas detenciones.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Detenido el conductor que atropelló mortalmente a un peatón en Almatriche
- El TSJC declara nula la nueva tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria
- El nuevo videoclip de Quevedo es mucho más que música: el homenaje a Gran Canaria que muchos no habían visto
- ¿Qué pasa ahora con la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria? Esto es lo que cambia tras la sentencia
- El conductor que mató a un peatón en Almatriche estuvo en prisión por atracar a turistas armado y disfrazado de guardia civil
- Vecinos de Siete Palmas denuncian el impacto del Granca Live Fest y estudian acciones legales
- Kiren González, Puntal A del Maxorata: «Luchar esta final ante el Unión Antigua sería ser cómplices de esta situación»