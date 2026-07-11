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Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por el robo en una joyería del centro comercial El Mirador

Son investigados por un delito de robo con fuerza en un local abierto al público

Detenido por el robo en la joyería del Centro Comercial el Mirador, en Gran Canaria

Detenido por el robo en la joyería del Centro Comercial el Mirador, en Gran Canaria

Policía Nacional

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Los dos hombres detenidos por su posible relación con el robo en una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, han pasado este sábado a disposición judicial en la Plaza de guardia del Tribunal de Instancia de Las Palmas l.

La magistrada ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos, investigados por el delito de robo con fuerza en un local abierto al público, con uso de instrumentos peligrosos y pertenencia a grupo criminal.

El robo se produjo el pasado 7 de julio en una joyería de la planta alta de dicho centro comercial, cuando cuatro encapuchados accedieron al local y rompieron las vitrinas para llevarse las joyas, huyendo en un vehículo que figura como sustraído.

Por su parte, las empleadas del establecimiento pudieron abandonarlo durante el asalto sin sufrir lesiones.

Detenciones

Dos días después del atraco, la Policía Nacional había detenido a dos de los presuntos ladrones. El primero, un joven de 22 años con antecedentes por otros robos y el segundo, otro hombre de 29 años que conducía el coche robado.

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La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas y no descarta que se produzcan nuevas detenciones.

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