"Llega la hora de vuestra muerte": 18 años de cárcel al hombre que intentó quemar una casa en Guía con los moradores dentro

El calendario retrocede al 22 de julio de 2021. Esa noche comenzaba la pesadilla para un matrimonio de Guía. Su vecino de la casa colindante, con el que habían mantenido discusiones previas porque no podía abrir la puerta del garaje que daba a su propiedad, perdió los estribos. Se coló en la finca en la que vivían, intentó prenderle fuego con ellos dentro y apuñaló a uno de los moradores, que resultó herido de gravedad, y a su cuñado. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una condena de 18 años y 3 meses de cárcel para el autor del ataque.

El penado en cuestión es Daniel A. C., que en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas alegó no recordar casi nada de lo ocurrido porque había sufrido un "brote psicótico". Pero las cámaras de videovigilancia de la propiedad sí que lo registraron. Murmuraba frases ininteligibles, rezaba y amenazaba a las víctimas. En un momento dado, decidió entonar un Padre Nuestro con la letra modificada: "Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora llega la hora de vuestra muerte, a sufrir".

La médica forense que se entrevistó con él tampoco respaldó su versión. Concluyó que, aunque en el pasado presentase un trastorno psicótico, este no guardaba relación con lo ocurrido y era consciente de lo que hacía.

Tres años de prisión para su pareja

Mientras tanto, su pareja, Yurena F. C., ayudó a encerrar al matrimonio en la vivienda al facilitarle unos fósforos con los que causó un conato de incendio a la entrada. Por este motivo, el tribunal la condenó a tres años de prisión.

Juicio al hombre que intentó quemar una casa en Guía con los moradores dentro. / B. M.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas fue recurrida en apelación por los encausados. Reclamaban la nulidad al entender que el veredicto del jurado popular no estaba lo suficientemente motivado, cosa que el TSJC niega porque se basa en las declaraciones de los testigos y de los agentes que intervinieron en el lugar.

El penado apuñaló a su vecino y al cuñado de este, además de tapiar la única salida

La acusada también alegó que no había pruebas de que su papel resultase "imprescindible" para cometer los hechos, motivo que de igual forma resultó desestimado. De hecho, la Sala de lo Penal y Civil cree que la rebaja del delito de incendio a grado de tentativa ya resultó "generosa". Y es que el fuego logró prender, «si bien no con la intensidad suficiente para alcanzar la casa en cuyo interior estaban las víctimas y que no disponía más que de una sola salida».

Tampoco cede la sentencia a los argumentos esgrimidos por el penado, que pidió que no se tuvieran en cuenta las declaraciones de las víctimas dada la "enemistad" que existía entre ambas familias. Sin embargo, para el tribunal no hay duda de quién cometió los hechos porque las declaraciones de los perjudicados se refuerzan con las de los policías que intervinieron y por las grabaciones de seguridad.

Seis denuncias previas por acoso

El matrimonio perjudicado había presentado hasta seis denuncias en los meses previos por una situación de acoso recurrente por parte del principal condenado. Con frecuencia, según describieron en la vista oral, merodeaba por los alrededores de la propiedad, rompía las plantas de la entrada y escalaba hasta la celosía de la vivienda para observar lo que hacían en el interior de su domicilio.

En la noche de los hechos, los afectados empezaron a temer que algo malo iba a ocurrir cuando sintieron que se encendían las luces del exterior debido a los sensores de movimiento que habían instalado en el patio. El morador agarró un palo y salió al exterior, donde se encontró a su vecino de frente armado con un cuchillo. Recibió seis puñaladas, pero logró sacar fuerzas para regresar al interior de la casa.

Siete puñaladas

Llamaron hasta en dos ocasiones al 112, pero la situación se volvió más preocupante cuando la estancia se empezó a inundar de humo. Así que recurrieron a la hermana de la mujer, que era enfermera, y a su marido, los cuales vivían a 3 kilómetros de distancia, para no desangrarse.

El matrimonio acudió en su auxilio, pero el coche fue interceptado a la entrada por la pareja. La sanitaria logró aprovechar un momento de despiste para entrar en la vivienda, pero el hombre no corrió tanta suerte. Recibió una puñalada en el pecho antes de ser ayudado por el morador de la casa. Entre los dos, redujeron al agresor en el suelo. En ese momento, llegaron los servicios de emergencia.