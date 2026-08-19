Cuatro empresas y los mismos 149 empleados: la maniobra de un constructor canario

Cuando una empresa acumulaba deudas con la Seguridad Social y llegaba el momento de cobrarlas, aparecía otra. Y después otra. El mecanismo se repitió durante años en Gran Canaria hasta alcanzar 767.000 euros defraudados.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años y seis meses de prisión para un empresario de la construcción que creó cuatro sociedades sucesivas entre 2009 y 2016. Lo llamativo es que el negocio apenas cambiaba: los 149 trabajadores y los medios materiales pasaban de una empresa a la siguiente.

La sentencia considera probado que la operación servía para mantener la actividad, proteger los ingresos y evitar que la Tesorería General de la Seguridad Social pudiera cobrar las deudas acumuladas.

Cuatro empresas, pero siempre los mismos 149 trabajadores

Las cuatro sociedades estaban vinculadas al sector de la construcción y tenían su domicilio en Santa María de Guía, en Gran Canaria.

El sistema seguía una dinámica repetida: cuando una de las sociedades acumulaba una deuda relevante y la Seguridad Social iniciaba el procedimiento para reclamarla, la actividad se trasladaba a una nueva empresa.

Pero detrás del nuevo nombre continuaban prácticamente los mismos elementos. Los 149 empleados, la maquinaria y otros recursos materiales iban pasando de una sociedad a otra, mientras la facturación se desviaba hacia la nueva empresa. Los tribunales consideran que así se conseguía mantener a salvo los ingresos, aparentar una situación sin deudas y continuar contratando.

La primera empresa iba a desaparecer, pero el negocio siguió

Uno de los testimonios determinantes fue el de un subinspector de Trabajo que explicó ante la Justicia cómo funcionaba el mecanismo.

Según su declaración, la primera empresa estaba abocada a la disolución por falta de fondos propios. Sin embargo, la actividad empresarial no desapareció con ella.

El material fue vendido a una segunda sociedad y tanto los trabajadores como los medios necesarios para continuar con las obras fueron transferidos. El patrón volvería a repetirse posteriormente.

Para los tribunales, esta sucesión de sociedades demostraba que el propósito era mantener el negocio mientras se evitaba el pago de las obligaciones con la Seguridad Social.

Tendrá que devolver 767.000 euros y pagar una multa millonaria

La condena no termina con la pena de prisión.El empresario deberá reintegrar los 767.000 euros defraudados y hacer frente además a multas que rondan los 1,5 millones de euros. Dentro de las sanciones figura también una multa de 3.000 euros vinculada a un delito de alzamiento de bienes.

La Audiencia Provincial de Las Palmas había fijado inicialmente una pena de seis años y ocho meses de cárcel, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la redujo al apreciar una atenuante de reparación parcial del daño.

Devolvió más de 251.000 euros y logró una rebaja de condena

Antes de que el caso llegara al Supremo, el acusado había devuelto 251.230 euros. Ese pago parcial fue tenido en cuenta por el TSJC para reducir la pena hasta los cinco años y seis meses que ahora quedan confirmados tras el rechazo del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.

La esposa del empresario también había sido acusada al figurar como administradora única de una de las sociedades, pero finalmente fue absuelta.

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El caso deja una secuencia especialmente gráfica: cuatro empresas distintas, 149 trabajadores que continuaban pasando de una a otra y una deuda con la Seguridad Social que terminó ascendiendo a 767.000 euros. Una fórmula que permitió mantener la actividad durante años, pero que finalmente ha acabado con una condena firme de prisión.