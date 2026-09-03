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Directo | Comienza el juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual en Gran Canaria

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

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La Provincia

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Johanna Betancor Galindo

Iván Morales Trujillo

Las Palmas de Gran Canaria

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio comparece este jueves ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar el juicio por la presunta difusión de un vídeo de contenido sexual grabado en 2023 en un club de playa de Amadores. El futbolista está acusado de dos delitos contra la intimidad, aunque la Fiscalía ha anunciado que retirará la acusación si las dos mujeres afectadas ratifican durante la vista que mantienen el perdón que ya manifestaron durante la instrucción.

En el mismo procedimiento también están acusados tres excompañeros de Asencio en la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, a quienes la Fiscalía atribuye, además de delitos contra la intimidad, un presunto delito de pornografía infantil, ya que una de las jóvenes era menor de edad en el momento de los hechos. Para ellos solicita penas de cuatro años y siete meses de prisión.

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