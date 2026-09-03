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Directo | Comienza el juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual en Gran Canaria
El defensa del Real Madrid Raúl Asencio comparece este jueves ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar el juicio por la presunta difusión de un vídeo de contenido sexual grabado en 2023 en un club de playa de Amadores. El futbolista está acusado de dos delitos contra la intimidad, aunque la Fiscalía ha anunciado que retirará la acusación si las dos mujeres afectadas ratifican durante la vista que mantienen el perdón que ya manifestaron durante la instrucción.
En el mismo procedimiento también están acusados tres excompañeros de Asencio en la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, a quienes la Fiscalía atribuye, además de delitos contra la intimidad, un presunto delito de pornografía infantil, ya que una de las jóvenes era menor de edad en el momento de los hechos. Para ellos solicita penas de cuatro años y siete meses de prisión.
Johanna Betancor Galindo
Raúl Asencio afronta este jueves el juicio por el caso del vídeo sexual en Gran Canaria
El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, afronta este jueves una jornada clave en su situación judicial con el inicio del juicio por el caso del vídeo sexual grabado en 2023 en el sur de Gran Canaria. La vista oral, que se celebra en la Sección Penal número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, llega un día después de conocerse su condena por un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en un control de alcoholemia. La Fiscalía mantiene para el futbolista una petición de dos años y medio de prisión por dos presuntos delitos contra la intimidad, aunque retirará la acusación si las dos mujeres afectadas ratifican durante el juicio el perdón que ya manifestaron durante la instrucción.
Sergi Castillo
El Madrid toma medidas con Asencio y le abre expediente
El Real Madrid ya ha tomado medidas ante el episodio protagonizado por Raúl Asencio el pasado 16 de agosto en Gran Canaria. Según ha informado Melchor Ruiz en la Cadena COPE, el club blanco ha abierto un expediente disciplinario al defensa por los hechos, tal y como contempla el régimen interno de la entidad.
Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial después de ser interceptado en un control preventivo en San Bartolomé de Tirajana. El futbolista dio 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,88 en la segunda, frente al límite de 0,25 mg/l. La cifra supera además el umbral de 0,60 mg/l establecido para que la conducción bajo los efectos del alcohol constituya delito.
El central reconoció los hechos tres días después, el 19 de agosto, en un juicio rápido. La sentencia de conformidad le impuso una multa de 14.400 euros, a razón de 120 euros diarios durante cuatro meses, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.
El Madrid ya conocía lo ocurrido
La entidad madridista no se ha enterado ahora de lo sucedido. Según la información de Melchor Ruiz, el propio Asencio comunicó al club lo ocurrido. El Real Madrid considera que el comportamiento del futbolista afecta a la imagen de la entidad y, por este motivo, ha decidido activar el procedimiento previsto en su normativa interna.
La apertura del expediente no implica todavía que se haya decidido cuál será el castigo. El club deberá valorar la gravedad de los hechos antes de determinar la sanción que corresponda, que podría traducirse en una multa económica.
Existe un precedente reciente dentro de la plantilla. La pasada temporada, el Real Madrid impuso una sanción de 500.000 euros a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde después del incidente que ambos protagonizaron. El castigo sirve como referencia del margen que tiene la entidad para actuar internamente, aunque cada caso se estudia de forma individual.
Un verano complicado
El episodio llega en un momento especialmente delicado para el defensa canario. Asencio no pudo participar en el amistoso que el Real Madrid disputó contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen el día de la detención porque se encontraba recuperándose de una lesión. Contratiempo físico que también le ha hecho perderse el inicio de la temporada.
Ahora, además de la sanción deportiva que pueda imponerle el Real Madrid, el futbolista afronta otro frente judicial. Este jueves está previsto que comience en Las Palmas de Gran Canaria el juicio por el caso relacionado con la difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual grabados en 2023.
En esa causa, la Fiscalía solicita inicialmente dos años y medio de prisión para Asencio, aunque el Ministerio Público ha contemplado retirar la acusación contra el madridista si las jóvenes afectadas ratifican su perdón durante el juicio. La vista está fijada para los días 3, 4 y 7 de septiembre.
El Real Madrid, mientras tanto, ya ha dado el primer paso. Asencio tiene abierto un expediente disciplinario y ahora deberá esperar para conocer qué sanción interna le impone el club.
Benyara Machinea
Raúl Asencio se sienta al banquillo por la difusión del vídeo sexual con el deber de pedir perdón a las víctimas
El jugador del Real Madrid Raúl Asencio no pisará la cárcel ni enfrentará responsabilidad criminal alguna por la difusión del vídeo sexual grabado en un reservado del sur de Gran Canaria sin el consentimiento de las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de ellas menor de edad. Sin embargo, para salir de la causa deberá pasar primero por el banquillo de los acusados y pedir perdón a las víctimas en el juicio que se celebrará a partir de este jueves. Es la condición que ha impuesto la Fiscalía para retirar los cargos en su contra tras la carta de disculpas enviada por el futbolista a la magistrada después de indemnizar a ambas perjudicadas.
La defensa solicitó el sobreseimiento de las actuaciones en base al perdón de las afectadas, que pasaron de solicitar una condena de cuatro años de cárcel por la comisión de presuntos delitos de pornografía infantil y revelación de secretos a retirar sus escritos. La única acusación que se mantuvo, a partir de ese momento, fue la del Ministerio Público, que le imputó dos ilícitos contra la intimidad y reclamó en consecuencia una pena de dos años y seis meses de cárcel.
Johanna Betancor Galindo
Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria
El defensa grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. La información ha sido confirmada por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que detalla que el jugador aceptó la condena durante un juicio rápido celebrado en agosto.
Asencio no ha comenzado con buen pie la nueva temporada a las órdenes de José Mourinho. Tras quedar apartado del equipo por una lesión sufrida en julio, el futbolista ha pasado por los tribunales apenas unos días antes del juicio que se celebrará por la difusión del vídeo sexual en el que aparece una menor de 16 años y una joven de 18.
Los hechos ya enjuiciados ocurrieron el 16 de agosto en San Bartolomé de Tirajana, cuando fue interceptado por los agentes durante un control preventivo de tráfico mientras conducía un vehículo de alta gama. En la prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por encima del límite penal establecido en 0,60, adelantó Atlántico Hoy. Pese a que lo máximo que se permite a los conductores se sitúa en 0,25 miligramos, la cantidad que llevaba el jugador superaba casi cuatro veces los límites de la infracción administrativa.
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