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Raúl Asencio, tras su absolución de un delito de revelación de secretos: "He vivido una situación difícil"

El jugador asegura que siempre confió en la justicia y "hoy existe una resolución que habla por sí sola"

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha roto su silencio tras quedar absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado un vídeo sexual de una menor a un amigo, imágenes que fueron grabadas en Gran Canaria.

El futbolista ha utilizado sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores después de "mucho tiempo en silencio", a la espera de la resolución judicial.

Es en este momento cuando Asencio ha decidido compartir lo que ha vivido en este meses. Una situación que cataloga de "difícil", sobre todo al ver "cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara", afirma.

Confianza en la justicia

A pesar de la situación compleja que ha sufrido con la prensa, el jugador deja claro que siempre confió en la justicia. "Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí", señala. A la vez que resalta su agradecimiento por las personas que confiaron en él y siempre se mantuvieron a su lado.

Un agradecimiento que extiende a su equipo, el Real Madrid, "y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol".

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Condenado por conducir borracho

El futbolista también aprovechó la oportunidad para referirse a su reciente condena por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria y mostrar su arrepentimiento. "Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir", asegura.

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