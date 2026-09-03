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Raúl Asencio, absuelto de revelación de secretos por haber mostrado el vídeo sexual de una menor

Las víctimas perdonan al jugador del Real Madrid en el juicio: "Lo hago con mi propia voluntad para que acabe ya esto"

Algunas de las declaraciones del juicio del jugador madridista Raúl Asencio

Algunas de las declaraciones del juicio del jugador madridista Raúl Asencio

Benyara Machinea

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Benyara Machinea

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Las Palmas de Gran Canaria

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado a un amigo el vídeo sexual de una menor de edad grabado en el sur de Gran Canaria. "Reitero las disculpas y agradezco a las víctimas por haber aceptado mi perdón", manifestó el futbolista después de reconocer los hechos este jueves en el juicio.

La magistrada encargada de enjuiciar el caso, Virginia Peña, dictó una sentencia a viva voz tras alcanzarse un acuerdo entre la fiscal y las defensas. El fallo es firme porque las partes manifestaron su intención de no recurrirlo y da cierre al procedimiento después de tres años de pesquisas.

La resolución condena a un año de cárcel por un delito de difusión de pornografia infantil a los otros tres acusados, jugadores del Real Madrid C en el momento de lo ocurrido: Andrés García, Juan Rodríguez y Ferrán Ruiz. Sin embargo, al no tener antecedentes penales y ser una pena inferior a dos años de prisión, no ingresarán en un centro penitenciario salvo que vuelvan a delinquir.

Un curso de sensibilización

Los condenados deberán realizar un curso de sensibilización en materia de género y no acercarse a la víctima menor de edad por un periodo de dos años. Tampoco podrán ejercer ninguna profesión ni actividad que implique un contacto regular con menores durante tres años.

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Las denunciantes, por su parte, renunciaron a cualquier acción civil o penal que pudiera corresponderles. En sus declaraciones, aseguraron que perdonaban a todos los implicados de manera libre y sin haber recibido presiones. "Lo hago con mi propia voluntad para que acabe ya esto", expresó una de ellas mediante videoconferencia.

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