Verde, que te quiero verde. Un exótico bosque se hizo ayer con lo que los teldenses conocen como la avenida de la Constitución, donde la vida comercial del municipio se desarrolla con mayor ahínco (especialmente ahora que estamos en temporada alta de compras navideñas). Palmeras, vegetación tropical y extravagantes elementos selváticos. ¿Las plantas tomaron la ciudad como hacían en El Incidente, la película? No. Ayer el barrio más transitado del municipio fue escenario de la Botanical San Gregorio Fashion Show, una pasarela de moda que se organizó gracias a la iniciativa de la asociación de empresarios de la zona comercial abierta con motivo de dinamizar este espacio público que cada vez pierde más movimiento vecinal.

Entre tienda y tienda, la avenida, desde el 99 hasta la plaza y la Iglesia, se convirtió en una auténtica pasarela exótica, cuya extensión recorría nada menos que 15 metros de largo y que destacaba por su aspecto de césped natural recién cortado. Una locura tropical en la que fueron protagonistas 40 modelos amateurs de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años que desfilaron por el casco central del municipio sobre las 19.00 horas y hasta las 20.30 horas. Frente a una pantalla de tres por dos metros, con un nutrido grupo de espectadores asistentes y un gran equipo coordinador que consiguió que la pasarela de moda se volviese un éxito, Telde pudo ver triunfar su principal punto comercial.

Mónica Muñoz, directora de la asociación de empresarios, indicó hace unas semanas que la idea de organizar un acto de moda nació con la pretensión de potenciar los comercios del barrio, ya que necesitan una mayor difusión y potencialización. Por ello, todo lo que lucieron ayer los modelos fueron prendas de las tiendas de la zona comercial, entre ellas Origen, Kiwi, Coco and Luck, Be a Woman y Calzados el más barato. Además, formaron parte de los conjuntos de los modelos firmas regionales muy conocidas e invitadas en otros desfiles de moda en la Isla (Moda Cálida) como Suharz, Aday Batista, Lleó y Aguas Azules, que presentó su colección de moda de baño para adultos. Otra marca que hizo presencia en la pasarela fue Diazar, proveniente de La Palma, que presentó su colección nupcial Atenea. Entre todas sumaban algo más de 400 prendas que los modelos fueron intercambiando en la caseta del final de la pasarela. Los protagonistas del desfile fueron peinados y maquillados por la estilista Chary Pascual de forma sutil y suave puesto que la idea era que toda la atención recayese en sus looks.

La Botanical San Gregorio Fashion Show ha constituido un proceso de semanas donde no sólo se incluye la pasarela de moda, sino diversas actividades que han conseguido potenciar la actividad económica y el interés de los vecinos más jóvenes. Primero, un spot publicitario de la Zona Comercial Abierta, después un casting de modelaje en donde se seleccionaron a los modelos, ninguno con experiencia anterior en la industria de lo fashion. Tras la elección, los escogidos tuvieron una charla con tres coaches, los modelos profesionales Omar Sánchez (de talla internacional), Marc Castignani y Daniela Fernández, para aprender y escuchar sus experiencias en este sector. También debieron pasar por un curso intensivo para aprender el arte de ser modelo, hacer poses y caminar con estilo. Así transcurrieron tres semanas, cuyo último escalón se convirtió en la pasarela que fue presentada por Roberto Herrera de TVE Canarias.

Esta auténtica actividad fashionista tuvo lugar gracias a la financiación del Gobierno de Canarias y a la colaboración de la Consejería de Industria del Cabildo de Gran Canaria. Las dos administraciones aportaron un presupuesto de 12.500 euros para la realización del evento, de los que la Dirección General de Comercio puso 9.700 euros. "Es la primera vez que en Telde se realiza un acto de moda de carácter totalmente profesional", admite Alejandro Llovel, director y coordinador del evento. Llovel aseguro que lo que se busca con un evento de esta índole es que se produzca un llamamiento mediático y que se conciencie a la ciudadanía del potencial que tienen los comercios textiles teldenses.