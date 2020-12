El 27 de abril de 2018 la familia Artiles conmemora el 30º aniversario de la estación de servicio de British Petroleum (BP) de La Garita, un negocio visionario que inició su fundador, Bartolomé Artiles, de 85 años, que continúan sus cuatro hijos y que se ha convertido en la primera en ventas en Gran Canaria, con 11 millones de litros distribuidos al año y una media de 2.000 clientes atendidos al día. Es la tercera fundada por la BP en Gran Canaria, una multinacional que cuenta con 64 estaciones en la Isla.

Toda una hazaña empresarial en un sector con tanta competencia y donde también destaca la apuesta por el empleo fijo y prolongado de su personal, uno de los pilares de su éxito, según expone Ruth Artiles, hija de Bartolomé y responsable comercial de esta estación de servicios. De hecho, cinco de sus 20 empleados trabajan en la estación de servicios desde su inauguración hace tres décadas.

Aunque la efemérides es el viernes, donde repartirán entre sus clientes más de 1.000 regalos para celebrar sus tres décadas, ayer fue un día muy especial para este veterano empresario. Él y sus hijos recibieron el afecto y el reconocimiento de Pedro Oliveira, director para España y Portugal de esta compañía distribuidora de carburantes, al que se sumaron el director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Justo Artiles y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández en un acto celebrado junto a las oficinas de este recinto de la zona de La Estrella.

Oliveira recalcó que "la familia Artiles nos acompaña en un tercio de la vida de nuestra compañía, que cumple algo más de un siglo y esta estación de servicios lleva 30 años con nosotros. Hoy es el día de la familia Artiles, que representa los valores sencillos que defendemos, como la seguridad, ya que no ha habido accidentes relevantes; la excelencia, porque ninguna familia llega hasta aquí sin un trabajo excelente; el trabajo en equipo y coraje para superar los retos".

Justo Artiles definió el acto de entrañable y que "pone de manifiesto el papel de la empresa familiar, es un ejemplo claro como con profesionalidad, familia y esfuerzo el éxito perdura". Carmen Hernández, por su parte, destacó la importancia que tiene "permanecer en el mercado durante 30 años porque es el camino para generar economía y empleo estable, como el que se produce en esta compañía".

Antes de estas intervenciones, Bartolomé Artiles, a quien se le conoce más por Tito, agradeció la presencia en este aniversario, que definió como un bonito broche a toda una vida de trabajo, aunque sus orígenes empresariales hay que remontarlos a otra actividad, si bien relacionada con la actual.

Así, Artiles recordó su papel de pionero en la importación a África y la fundación en 1967 de Industrias Metalúrgicas Artiles, radicada en Ingenio y que se dedica al diseño, corte, plegado, punzonado láser del acero inoxidable y la fabricación de estanterías para comercios. El empresario, cuya familia posee cuatro estaciones de servicios de la multinacional británica, evocó la aventura que supuso instalar la estación de servicios en la zona de La Estrella cuando la autovía GC-1 era solo un proyecto y apenas pasaban vehículos.

Había adquirido el recinto para la exposición permanente de la maquinaria de estaciones de servicios que suministraba e importaba, en concreto los surtidores Wayne, aunque hubo en su momento hasta un asadero de pollos

Después de "tragar mucha tierra con las obras que se realizaron para hacer la carretera", Tito Artiles logró crear un emporio gracias no solo a la ubicación privilegiada en la que se encuentra su negocio después de los más de 110.000 vehículos diarios que ahora circulan por la GC-1, sino también "por la calidad del servicio que siempre hemos ofrecido y el trabajo diario de los empleados". Un esfuerzo que han convertido a esta gasolinera en la primera en venta de combustible en Gran Canaria de todas las compañías que compiten en el sector, con esos 11 millones de litros distribuidos al año y una media de 2.000 clientes diarios atendidos en dirección Sur-Norte.

No tuvo la misma oportunidad de colocar otra estación de servicios en la otra dirección de la calzada, recordó, pero sí ha dado el salto a Puerto del Rosario y a Arinaga.

Aunque son sus hijos -Ruth, Débora, Tito Natanael y Sara- son los empresarios, Bartolomé Artiles no se ha desvinculado del todo de la actividad. "Al formar parte de la directiva, no me desvinculo y creo que esto es lo que me hace sentir joven y activo", aseguró. De hecho, no ha dejado de ser el emprendedor que busca nuevas oportunidades de negocio y expandir su obra.

Y en esta labor se encuentran también sus hijos. Un ejemplo, el puesto de sándwiches que se ubica en la estación de servicios, que se ha convertido para muchos clientes en un atractivo más para detenerse a repostar en su trayecto hacia el norte de Gran Canaria.

De momento, el viernes esperan compartir con sus clientes estos 30 años con regalos de servicios de lavado o tarjetas de carburantes.