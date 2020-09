Pánico y miedo. Los vecinos del Valle de Jinámar todavía tienen el susto en el cuerpo. En la madrugada del pasado viernes las llamas devoraron hasta 26 coches, muchos llegaron a temer por sus vidas, pues el humo penetró por puertas y ventanas en varios edificios; mientras, las explosiones en el interior de los vehículos rompían el silencio de la noche. Una situación dramática en un barrio golpeado por la desigualdad y la escasez de recursos económicos. Mientras, la Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana a través de las redes sociales para ayudarles a esclarecer el caso, una medida que se toma en muy pocas ocasiones. "Solo se aplica en situaciones en las que no se tienen hipótesis claras", indican fuentes policiales. Determinar las causas del incendio durará aún varias semanas, señalan.

"Pensábamos que eran un par de contenedores ardiendo, ya había pasado otras veces", señala Juan José López Valido. Eran casi las tres de la mañana cuando su hija, sobresaltada, los despertó. Había humo en la casa, se escuchaban ruidos en la calle y el olor a quemado empezaba a inundar la vivienda. Se acercaron a la ventana y descubrieron el horror. "Aquello daba auténtico pánico, las llamas eran enormes", matiza. No se lo pensaron dos veces, humedecieron varias toallas y salieron corriendo a la calle, mientras el edificio se empezaba a llenar de hollín.

Al salir del portal fueron conscientes de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ardían "al mismo tiempo" una veintena larga de vehículos y uno de esos era el suyo. Un Volkswagen del año 2013 que terminó de pagar hace tan solo tres meses. "Lo importante es que nosotros estamos bien, hablamos de vidas humanas, pudo haber sucedido algo mucho peor", señala. López se toma la situación con resignación, incluso con sorna. Mejor reír que llorar, reza el dicho popular. "Fui durante 27 años a trabajar al Sur en guagua, no tengo ningún problema en hacerlo ahora", señala.

En su caso tenía el coche asegurado y esperará al lunes para ver qué puede hacer, aunque no espera ninguna solución efectiva, al igual que la mayoría de sus vecinos. No obstante, normalmente las aseguradoras no cubren los desperfectos ocasionados por los actos vandálicos, salvo en casos de pólizas a todo riesgo. Además, varias de las familias afectadas ni siquiera tenían un seguro contratado. Desde el Ayuntamiento de Telde han ofrecido a los propietarios de los vehículos un gestor gratuito que les ayude a levantar los restos de la vía pública para trasladarlos a desguace, informa el concejal de Seguridad, Juan Martel.

Ya en la mañana de ayer los trabajadores del servicio de limpieza del Consistorio teldense procedieron a limpiar el entorno de los aparcamientos en batería de la calle Fernando Sagaseta, donde ardieron 24 de los 26 vehículos. También despejaron las zonas verdes adyacentes al bloque número 20 de la citada vía, que fueron pasto de las llamas. Unas labores que se repitieron en la calle Lotus Kunkelli, donde se quemaron los otros coches afectados.

Varios de los vehículos fueron retirados por sus propietarios durante la mañana de ayer. El vecindario intenta volver a la normalidad. "Estamos vivos, Miguel", le repite López a un vecino cuando este pasa a su lado. Juan José perdió su coche, pero mantiene el tipo. "Hay que tomárselo a bien", recalca. Entre sus pertenencias, solo lamenta haber perdido la sillita adaptable de su nieta. Además, por suerte el coche de su esposa se encontraba al otro lado de la calle. Otras familias no pueden decir lo mismo, algunas han perdido su único medio de transporte.

"Mis padres han perdido los dos coches que tenían", señala una de las vecinas del bloque número 18. "Estaba con un amigo en otra calle y entonces me llamó mi madre, me dijo que no me preocupara, que estaban todos bien", relata. Aún así, asegura que sus padres siguen "consternados" después de la noche que sufrieron.

Frank Mars, aficionado a la fotografía, vive en La Majadilla, junto al campo de golf El Cortijo, pero aún así el incendio le levantó de la cama. "Escuchamos varios estruendos, creíamos que había un tiroteo, salimos de la cama y notamos la garganta áspera, había humo en casa y olía a quemado", explica. En la mañana de ayer se acercó a la zona cero y descubrió la crudeza del suceso, quedó atónito con lo ocurrido, aquello era un auténtico escenario de "guerra".

Lo cierto es que los estruendos que escuchó Mars desde su casa eran las explosiones que provocaron los vehículos al arder. Todos acabaron en unos amasijos de metal, las llamas los arrasaron por completo, de tal manera que quedaron casi irreconocibles. Los colores y las matrículas quedaron borradas para siempre.

Juan José López y su familia fueron atendidos en el centro de salud del Valle de Jinámar por inhalación de humo. Denuncia que los bomberos "tardaron demasiado" en acudir al lugar; no obstante, en el parque de Telde solo había un agente en servicio, por lo que tuvieron que llegar compañeros de Arinaga y Vegueta. Aún así considera que la vida sigue. Lo peor se lo llevan otras familias que trabajan lejos y han perdido un coche con letras pendientes de pagar.